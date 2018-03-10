Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что администрация американского президента по-прежнему воспринимает КНДР как угрозу, и отметил, что в ситуации с Северной Кореей "США больше не будут терпеть, как раньше".
Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в январе этого года разведывательное сообщество США установило, что "российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах хакерских атак".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".