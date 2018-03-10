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    Майк Помпео

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Флаги США и России
    США считают, что Путин стремится восстановить величие России - ЦРУ
    20:03 23.01.2018
    563
    Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что Владимир Путин продолжает считать, что величайшей неудачей XX века был роспуск Советского Союза.
    Эмблема ЦРУ США
    США осознают, что России необходимо давать отпор - ЦРУ
    19:06 23.01.2018
    257
    Как заявил директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео, нынешняя администрация глубоко осознает, что нужно давать отпор русским.
    Майкл Помпео
    Директор ЦРУ заявил о возможности КНДР нанести ядерный удар по США
    05:31 23.01.2018
    339Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео напомнил, что США рассчитывают на помощь РФ и Китая в реализации санкций ООН против КНДР.
    Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
    Трамп нашел замену Тиллерсону - СМИ
    17:56 30.11.2017
    436
    По информации американских СМИ, сменить на посту госсекретаря Рекса Тиллерсона может директор ЦРУ Майк Помпео, кадровые перестановки должны состояться в конце 2017 года или в самом начале 2018 года.
    Американский политик, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео
    СМИ: глава ЦРУ лично контролирует расследование "связей Трампа с РФ"
    19:56 25.08.2017
    112
    Как отмечают СМИ, личный контроль со стороны Майка Помпео означает, что директор ЦРУ может отслеживать, какая именно информация о деле будет передана Белому дому.
    Американский политик, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео
    Разведданные исключают риск скорого начала ядерной войны - глава ЦРУ
    20:45 13.08.2017
    424Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что администрация американского президента по-прежнему воспринимает КНДР как угрозу, и отметил, что в ситуации с Северной Кореей "США больше не будут терпеть, как раньше".
    Американский политик, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео
    Главу ЦРУ раскритиковали за утверждения, что РФ вмешивалась в выборы
    08:34 21.07.2017
    398
    Директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео заявил о вмешательстве РФ в выборы, но не привел каких-либо подтверждений своим словам.
    Разрушенные зданий ударами с воздуха в городе Идлиб, Сирия
    ЦРУ: США располагают доказательствами применения химоружия Дамаском
    06:20 12.07.2017
    211Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам директора ЦРУ Майка Помпео, после событий 4 апреля в Хан-Шейхуне президент США Дональд Трамп приказал выяснить, что случилось. Была проведена работа с американскими партнерами.
    Майкл Помпео
    Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию - ЦРУ
    11:27 25.06.2017
    205
    На вопрос о том, есть ли доказательства вмешательства Российской Федерации в выборы США, директор Центрального разведывательного управления Майк Помпео ответил отрицательно.
    Майкл Помпео
    Директор ЦРУ: РФ продолжит "вмешательство" в выборы в будущем
    20:16 11.05.2017
    86
    Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что Российская Федерация продолжит практику "вмешательства" в выборы в 2018, 2020 годах в дальнейшем и это является по-прежнему угрозой для США.
    Эмблема ЦРУ США
    ЦРУ создало оперативный центр по противодействию угрозам со стороны КНДР
    00:42 11.05.2017
    28Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    В ЦРУ сообщили, что Корейский миссионерский центр "будет тесно взаимодействовать с разведсообществом и всем сообществом национальной безопасности США".
    Майкл Помпео
    ЦРУ обвинило РФ в распространении похищенных данных через WikiLeaks
    06:25 14.04.2017
    386
    Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что в январе этого года разведывательное сообщество США установило, что "российская военная разведка ГРУ использовала WikiLeaks, чтобы публиковать данные об американских жертвах хакерских атак".
    Майкл Помпео
    Трампу были переданы достоверные сведения о химатаке в Сирии - ЦРУ
    01:58 14.04.2017
    204Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Майк Помпео, имея в виду ракетных удар по авиабазе в Сирии, заявил, что на основе данных, переданных ЦРУ, президент США Дональд Трамп "принял хорошее решение".
    Майкл Помпео
    Знакомьтесь, новый директор ЦРУ Майкл Помпео
    16:19 24.01.2017
    195Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    О планах Помпео на новой должности пока можно судить лишь по его высказываниям на слушаниях в сенате, где обсуждалась его кандидатура.
    Майкл Помпео
    Сенат США утвердил Майкла Помпео на посту главы ЦРУ
    02:58 24.01.2017
    325Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Кандидатуру Майкла Помпео, который в течение шести лет был членом палаты представителей США, выдвинул на пост директора ЦРУ новый президент Дональд Трамп.
    Майк Помпео. Архивное фото
    Мэттис и Помпео. Кандидаты в главы Пентагона и ЦРУ поговорили о России
    07:07 13.01.2017
    473Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам Помпео, Россия ведет себя агрессивно, она вторглась и оккупирует Украину, угрожает Европе и ничего не делает для оказания помощи в уничтожении ИГ.
    Американский политик, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео
    США должны дать сильный ответ на "кибератаки РФ" - кандидат на пост главы ЦРУ
    20:46 12.01.2017
    381Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Кандидат на пост директора ЦРУ Майкл Помпео заявил, что ответ должен заключаться так же и в "привлечении к ответственности тех, кто виновен в подобных действиях против США".
    Американский политик, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео
    Конгрессмен Майк Помпео согласился с предложением Трампа возглавить ЦРУ
    15:14 18.11.2016
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    По информации американских СМИ, политик, член палаты представителей конгресса США Майк Помпео при президенте Трампе будет занимать должность директора ЦРУ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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