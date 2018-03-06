Замечена активность одного из реакторов на ядерном объекте КНДР - СМИ

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Спутники зафиксировали признаки активности одного из реакторов Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне в КНДР, что может означать, что страна возобновила производство плутония, сообщает американо-южнокорейский интернет-портал 38 North.

По данным портала, на снимках, датированных 25 февраля, видны клубы водяного пара, выходящие из машинного зала, и растаявший лед на реке около реактора.

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"Если реактор снова работает… это значит, что КНДР возобновила производство плутония, предположительно, для своей ядерной программы", — отмечает портал. Также отмечается, что КНДР, вероятно, протянула трубопровод с охлаждающей водой в реку, а не рядом с рекой, "чтобы лучше скрыть режим функционирования реактора".

Также, по данным портала, на юге Йонбёна разбит военный лагерь с увеличенным числом персонала. "Неясно, какую роль будет выполнять лагерь, но он мог бы быть использован для поддержки новой постройки или повышения безопасности", — отмечает портал.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".