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    США ответили на заявление КНДР о готовности к переговорам

    (обновлено: )27610
    В администрации США решили посмотреть, станет ли "сегодняшнее послание Пхеньяна о том, что он готов вести переговоры, первым шагом на пути к денуклеаризации".
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Администрация США в воскресенье сдержанно прокомментировала заявление КНДР о готовности начать переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

    Ранее администрация Южной Кореи сообщила, что северокорейская делегация на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявила о готовности к переговорам между КНДР и США.

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    REUTERS Brian Snyder
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    "Посмотрим, станет ли сегодняшнее послание Пхеньяна о том, что он готов вести переговоры, первым шагом на пути к денуклеаризации. В то же время США и весь мир должны продолжать ясно давать понять, что ядерная и ракетная программы Северной Кореи это тупик", — говорится в заявлении Белого дома.

    В документе отмечается, что США, Южная Корея и международное сообщество "в целом согласны с тем, что денуклеаризация должна быть результатом любого диалога с Северной Кореей".

    "Кампания максимального давления должна продолжаться до тех пор, пока Северная Корея не проведет денуклеаризацию. Как сказал президент Трамп, для Северной Кореи есть более светлый путь, если она выберет денуклеаризацию", — говорится в заявлении.

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