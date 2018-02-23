В Токио обстреляли Ассоциацию граждан КНДР

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.

Представляющие ультраправую организацию Ёсинори Кавамура и Сатоси Кацурада утром в пятницу обстреляли ворота здания Ассоциации северокорейских граждан в Японии ("Чхонрён"), сообщило агентство Киодо

По данным агентства, они подъехали к зданию организации и сделали несколько выстрелов по воротам. Никто не пострадал. Мужчины были задержаны дежурившим у здания нарядом полиции по подозрению в незаконном хранении оружия.

Ассоциация северокорейских граждан в Японии фактически выполняет функции посольства КНДР, так как между двумя странами нет дипломатических отношений.

Полиция выясняет мотивы поступка подозреваемых.

Как сообщалось ранее, американцы считают "главными врагами" своей страны Россию и КНДР.