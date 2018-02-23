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    В мире

    В Токио обстреляли Ассоциацию граждан КНДР

    (обновлено: )28
    Ассоциация северокорейских граждан в Японии фактически выполняет функции посольства КНДР, так как между двумя странами нет дипломатических отношений.
    Панорама Токио. Архивное фото
    RIA News Сергей Субботин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. 

    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    REUTERS Brian Snyder
    Все в красном. Болельщицы КНДР в объективе олимпийских телекамер
    Представляющие ультраправую организацию Ёсинори Кавамура и Сатоси Кацурада утром в пятницу обстреляли ворота здания Ассоциации северокорейских граждан в Японии ("Чхонрён"), сообщило агентство Киодо.

    По данным агентства, они подъехали к зданию организации и сделали несколько выстрелов по воротам. Никто не пострадал. Мужчины были задержаны дежурившим у здания нарядом полиции по подозрению в незаконном хранении оружия.

    Ассоциация северокорейских граждан в Японии фактически выполняет функции посольства КНДР, так как между двумя странами нет дипломатических отношений.

    Полиция выясняет мотивы поступка подозреваемых.

    Как сообщалось ранее, американцы считают "главными врагами" своей страны Россию и КНДР.

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