В Токио обстреляли Ассоциацию граждан КНДР

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.Киодо.
По данным агентства, они подъехали к зданию организации и сделали несколько выстрелов по воротам. Никто не пострадал. Мужчины были задержаны дежурившим у здания нарядом полиции по подозрению в незаконном хранении оружия.
Ассоциация северокорейских граждан в Японии фактически выполняет функции посольства КНДР, так как между двумя странами нет дипломатических отношений.
Полиция выясняет мотивы поступка подозреваемых.
Как сообщалось ранее, американцы считают "главными врагами" своей страны Россию и КНДР.