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    Белый дом ушел от ответа о санкциях против России из-за КНДР

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (673)

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    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия отправляет много товаров в Северную Корею. При этом он не обвинял РФ напрямую в нарушении каких-либо санкций.
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Представитель Белого дома Сара Сандерс ушла от ответа, будут ли последствия для России после прозвучавших в ее адрес обвинений от президента США Дональда Трампа в торговле с КНДР.

    Флаг Украины
    УНИАН
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    "Мы обычно не анонсируем действия, которые планируем предпринять. Но это то, к чему президент относится очень серьезно", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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    Мы внимательно следим за тем, кто соблюдает санкции ООН и США", — добавила Сандерс.

    Ранее Трамп заявил, что Россия отправляет много товаров в Северную Корею. При этом он не обвинял Россию напрямую в нарушении каких-либо санкций.

    США ранее призывали все страны, в том числе Россию и Китай, разорвать экономические и торговые отношения с КНДР.

    Москва и Пекин поддержали в Совете Безопасности ООН три раунда международных санкций против Пхеньяна, которые коснулись большей части северокорейского экспорта.

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