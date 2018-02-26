Белый дом ушел от ответа о санкциях против России из-за КНДР

Mladen ANTONOV / AFP

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Представитель Белого дома Сара Сандерс ушла от ответа, будут ли последствия для России после прозвучавших в ее адрес обвинений от президента США Дональда Трампа в торговле с КНДР.

"Мы обычно не анонсируем действия, которые планируем предпринять. Но это то, к чему президент относится очень серьезно", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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Мы внимательно следим за тем, кто соблюдает санкции ООН и США", — добавила Сандерс.

Ранее Трамп заявил, что Россия отправляет много товаров в Северную Корею. При этом он не обвинял Россию напрямую в нарушении каких-либо санкций.

США ранее призывали все страны, в том числе Россию и Китай, разорвать экономические и торговые отношения с КНДР.

Москва и Пекин поддержали в Совете Безопасности ООН три раунда международных санкций против Пхеньяна, которые коснулись большей части северокорейского экспорта.