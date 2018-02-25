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    Историческая встреча. Президент Южной Кореи принял делегацию из КНДР

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    Высокопоставленная делегация из КНДР прибыла в Южную Корею в первой половине дня воскресенья. Визит приурочен к закрытию Олимпийских игр в Пхёнчхане и продлится в течение трех дней.
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с делегацией КНДР в Пхёнчхане, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    REUTERS Brian Snyder
    Все в красном. Болельщицы КНДР в объективе олимпийских телекамер

    По данным агентства, высокопоставленная делегация из КНДР прибыла в Южную Корею в первой половине дня воскресенья. Визит приурочен к закрытию Олимпийских игр в Пхёнчхане и продлится в течение трех дней. Северокорейскую делегацию, состоящую из восьми человек, возглавляет заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль.

    Приезд северокорейской делегации вызвал негативную реакцию южнокорейской оппозиции, так как именно Ким Ён Чхоля ряд южнокорейских и американских экспертов обвиняют в организации затопления южнокорейского корвета "Чхонан" в 2010 году.

    Ким Ён Чхоль также входит в список лиц, против которых введены международные санкции. Несмотря на это, южнокорейская сторона одобрила его визит в составе делегации КНДР на закрытие Олимпиады.

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