Мировые тренды: самые серьезные санкции для КНДР, тупик Совбеза ООН

РИА Новости Украина

Самые серьезные санкции

Зарубежные СМИ (Time, Los Angeles Times, New York Times, Washington Post, Guardian) пишут о том, что в пятницу Минфин США ввел санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.

В администрации США сообщили, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи". Отмечалось, что давление на КНДР будет только расти, эффект уже есть.

"Иванка Трамп будет настаивать на максимальном давлении на КНДР", — пишет Washington Post.

Издание USA Today пишет, что "Трамп угрожает вести себя очень грубо в отношении КНДР, если самые сильные санкции, которые когда-либо вводились, не сработают".

"Трамп: если КНДР не будет меня слушаться, я могу наказать весь мир", — с таким заголовком о санкциях пишет New York Magazine.

Новые обвинения Манафорту и признание Гейтса

Многие международные СМИ (Washington Post, Huffington Post, Guardian, Wall Street Journal, New York Times) освещают предъявление спецпрокурором США Робертом Мюллером дополнительных обвинений экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту — в выплате в 2012 году больших сумм бывшим высокопоставленным европейским политикам от имени правящей тогда украинской Партии регионов.

Его деловой партнер Рик Гейтс в пятницу признал себя виновным по части обвинений, которые были ему предъявлены вместе с Манафортом. Манафорт настаивает на своей невиновности, несмотря на признания Гейтса.

Обвинительное заключение, с которого суд в пятницу снял запрет на публикацию, содержит утверждение, что Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в Соединенных Штатах".

Согласно обвинительному заключению, Манафорт потратил на эти цели не менее 2 миллиона евро.

"Пол Манафорт обещает бороться с ложными обвинениями, а Гейтс признает вину", — пишет Guardian.

Газета также отмечает, что развитие этого дела "представляло явную, настоящую опасность для Манафорта, которого Гейтс обвинял в том, что он помогал отмыть 30 миллионов долларов".

Члены СБ ООН не могут договориться

Без внимания международных СМИ (Washington Post, Los Angeles Times, Guardian, New York Times, Independent и другие) не осталось и то, что члены Совбеза ООН никак не могут договориться о пункте резолюции, который устанавливает дату начала сирийского гуманитарного перемирия. Совет отложил голосование на полдень субботы (19.00 по Киеву).

Изначально голосование было запланировано на четверг, затем несколько раз переносилось. Шведский постпред Олоф Скуг говорил, что члены совета намерены продолжать работу всю ночь и вновь собраться днем в субботу.

Проект резолюции о введении 30-дневного прекращения огня на территории Сирии для доставки гуманитарной помощи и медицинской эвакуации был распространен три недели назад делегациями Швеции и Кувейта. В четверг Россия предложила изменения к проекту, в пятницу утром дипломаты продолжали консультации.

Основным предметом спора стал первый постановляющий абзац резолюции, который содержит непосредственно предписания СБ.

"Совбез ООН снова не смог проголосовать по перемирию в Сирии", — пишет Washington Post.

"Мировые державы настаивают на перемирии в Сирии, но ООН бездействует", — пишет Los Angeles Times.

"За одним дедлайном наступал другой", — считает дни переговоров Guardian.

Independent утверждает, что "Россию обвиняют в оттягивании голосования ООН».

Картину импрессиониста Дега нашли на заправке

Крупнейшие мировые СМИ (Independent, Guardian, new York Times, Telegraph, Time, Daily Mail, Times, USA Today) пишут о том, как картину французского импрессиониста Эдгара Дега, украденную из музея в Марселе более 8 лет назад, нашли в чемодане на заправке в столичном регионе Франции.

Министерство культуры Франции подтвердило, что обнаруженная картина действительно принадлежит кисти Дега.

Читайте также: Реанимация и морг. Украина — лидер по смертельно опасным вирусам

О похищении картины "Хор", созданной в 1877 году, из марсельского музея Кантини стало известно в конце декабря 2009 года. Полотно принадлежит парижскому музею д'Орсэ и отправилось на юг Франции на время проведения выставки.

В середине февраля 2018 года картина, похожая на "Хор", была обнаружена в одном из автобусов на заправке в департаменте Сена и Марна. Драгоценная работа лежала в багажном отделении автобуса.

Картина отправлена на экспертизу в Музей д'Орсэ для подтверждения подлинности. Как пишет New York Times, ее стоимость может достигать 1 миллиона долларов.