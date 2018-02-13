Донбасс спасут только миротворцы ООН – Погребинский

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Комплексу мер по имплементации минских соглашений, так называемый "Минск-2", 12 февраля исполняется ровно три года.

В столице Белоруссии 12 февраля 2015 года контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе — по согласованию с лидерами "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции) — подписала документ, который называется "Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию минских договоренностей".

Этот комплекс мер должен был заставить стороны конфликта на востоке Украины выполнять так называемый "Минск-1" — соглашение сторон, заключенное "нормандской четверкой" 5 сентября 2014 года. Предполагалось, что другие мирные договоренности смогут полностью урегулировать ситуацию до конца 2015 года, однако ни один из 13 пунктов полностью так и не выполнили, а прекращение огня и отвод оружия произошли лишь частично, отмечают как стороны конфликта, так и независимые наблюдатели.

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Министерство иностранных дел Украины считает, что за три года от даты заключения "Минска-2", Россия не выполнила ни одного пункта из комплекса мер по имплементации минских соглашений.

В то же время Россия, обвиняет в дестабилизации Украину и продолжает настаивать, что является только "гарантом" выполнения минских договоренностей.

Есть ли выход из этого замкнутого круга, особенно в преддверии очередного этапа переговоров представителей "нормандского формата", в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як посунулося вирішення конфлікту на Донбасі на четвертому році підписання других мінських угод, є певні зрушення?

— Досить багато подій відбулося у зв'язку зі спробою реалізації "мінська-2". Це для мене надзвичайно важливі були події кінця минулого року, коли вдалося обміняти досить багато людей із обох сторін. Зрештою, кількість жертв з обох сторін сильно менше в порівнянні з тим, що було до підписання "мінська-2" і з'ясування позиції сторін, з чого стало ясно, що текст мінських угод, я маю на увазі комплексу заходів, недостатньо юридично точно виписаний, що дозволяє сторонам по-різному інтерпретувати мету, головну мету цих угод. Якщо російська сторона невизнаної республіки, ОРДЛО, як у нас прийнято називати окремі райони Донецька і Луганська, до останнього часу — Донецької, Луганської областей, вони розглядають головну мету мінських угод — це набуття повноцінної автономії в складі України, тобто такої автономії, яка насправді близька до конфедеративного як би включення в українське політичне поле, зі своєю поліцією, зі своїм судом і прокуратурою і т.д. А ось українська сторона вважає головною метою — видалення всіх факторів впливу Росії на те, що відбувається на цих територіях — виведення важкого озброєння, всіх інструкторів, як деякі вважають і якихось збройних з'єднань і т.д. Це принципово різні цілі, їх поєднати взагалі неможливо, і це зараз стало остаточно ясно.

Речник МЗС Мар’яна Беца сьогодні написала, що в 2015 році ухвалено комплекс заходів з імплементації мінських угод 2014 року, але жодного пункту РФ не виконала. Ваш погляд на це? РИА Новости | Перейти в фотобанк ООН уже сравнила конфликт в Донбассе со Второй мировой

— Критикувати Бецу я не буду, вони взагалі дуже добре знають, про що думає Путін, і що хоче Москва. Можна тут сперечатись, але я спробую відповісти ще раз. Йдеться про те, що сторони не довіряють одна одній. Що можна зробити, щоб компенсувати цю недовіру і, тим не менше, просуватись по шляху примирення, знайдення єдино можливого шляху до імплементації угод і включення Донбасу в політичне поле України. Який до цього шлях? Самий простий шлях – це почати робити маленькі кроки назустріч вирішення цієї проблеми. Київ справедливо каже, що продовжуються обстріли. Давайте введемо миротворців. Через дуже короткий термін, коли перестали стріляти, обидві сторони ввели миротворців на кордон протистояння. Після того — відводяться важкі озброєння, і після того починається процес виконання політичної частини мінських домовленостей.

Ви кажете про миротворців на кордоні? На вашу думку, саме там мають розташовуватись миротворці?

— Для початку. Я вважаю, і я тут погоджуюсь з позицією Волкера, що миротворці мають бути аж до кордону з Росією, але для того, щоб це відбулось, треба мати певну довіру до того, що відбувається, до позиції сторони Києва. Що це означає? Це означає, що якщо Київ погоджується з мінськими угодами, це означає, що погоджується з тим, що Донбас отримає автономію. З цим не погоджується значна частина депутатів ВР, вони публічно про це говорять. Але Порошенко погоджується. Всі ключові гравці в політиці, в зовнішній політиці, я маю на увазі — США, Європа, всі погоджуються з тим, і навіть є рішення Ради безпеки ООН про те, що вони підтримують цю позицію. Якщо хоч один крок до кінця буде реалізований, скажімо, були зроблені кроки, навіть в першому читанні зміни до Конституції приймали. Інша справа, що треба заново приймати, але щось було на початку, зараз нічого немає.

Напомним, политолог Кирилл Молчанов полагает, что пока не будет решен вопрос введения миротворцев на Донбасс, имплементация минских соглашений не сдвинется с места.

В свою очередь, политолог Руслан Бортник отметил, что настоящая реинтеграция Донбасса возможна только после выборов.