Мировые тренды: секс-скандал в Британии, миротворцы НАТО в Донбассе

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РИА Новости Украина

Трамп предложил финансовый план

В понедельник президент США Дональд Трамп направил конгрессу проект бюджета на 2019 финансовый год, эта новость попала на передовицы многих зарубежных газет (Washington Post, New York Times, Wall Street Journal и другие). Многие издания отмечают, что принятие подобного проекта может привести к увеличению дефицита федерального бюджета.

"Президент Трамп в понедельник отправил конгрессу проект бюджета на 4,4 триллиона долларов, в котором обозначаются резкие сокращения национальных программ, большие увеличения в военных расходах и взмывание дефицита федерального бюджета, которое иллюстрирует, как далеко республиканцы отошли от их… сбалансированных бюджетов", — пишет New York Times.

"У проекта есть либо маленький, либо никакого шанса быть принятым так, как написан", — добавляет издание. Как пишет газета, запрос бюджета Белого дома может прибавить 984 миллиарда долларов к федеральному дефициту в следующем году.

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"Проект подчеркивает то, что стало ясным в последние несколько месяцев – что экономия бюджетных средств, которой республиканцы следовали в 2011 году, закончилась", — отмечает Wall Street Journal. Как подчеркивает Washington Post, "предложение не создаст баланса из-за потерянных налоговых поступлений и более высоких трат на другие программы".

Кризис в британской Oxfam

Заместитель руководителя британской благотворительной организации Oxfam Пенни Лоренс в понедельник ушла в отставку из-за обвинений в адрес сотрудников компании в ненадлежащем поведении на Гаити и в Чаде, эта новость попала на передовицы многих СМИ (Telegraph, Independent, Guardian, Australian, Wall Street Journal, Japan Times).

"Высшее должностное лицо международной благотворительной организации ушла в отставку в понедельник, когда британское правительство рассматривало вариант лишения финансирования… после обвинений в том, что работники организации обесчестили выживших в одной из самых ужасных катастроф этого века", — пишет Washington Post. "Oxfam столкнулась с критикой из-за того, что имеет дело с обвинениями в сексуальных преступлениях, включая пользование услугами проституток работниками на Гаити в 2011 году", — отмечает Independent.

Как отмечает Washington Post, извинения и уход в отставку не остановили кризис в организации. Посол Гаити в Великобритании Бочит Эдмонд (Bocchit Edmond) заявил газете Guardian, что жертвами могли быть несовершеннолетние дети, а руководство организации скрывало эти сведения долгое время.

"Скандал в Oxfam… расшатывает политику Британии, и может привести к последствиям по всему миру. Может, скандал даже вызовет долго назревавшие дебаты по поводу ограничений иностранной помощи", — отмечает Wall Street Journal. "Случай имеет отношение к политике, так как налогоплательщики в значительной степени финансируют Oxfam. Около 45% от 565 миллионов долларов дохода… в прошлом финансовом году поступило от правительств или других государственных органов, включая Европейскую комиссию и учреждения ООН", — добавляет издание.

Картины четы Обама в национальной галерее

Многие СМИ пишут о том, что портреты экс-первой четы США Барака Обамы и его супруги Мишель представили в понедельник в национальной портретной галерее в Вашингтоне, впервые в коллекцию вошли работы художников-афроамериканцев.

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"Обычно событие прошло бы незаметно для мира политики и искусства… Но недавно введенные дополнения к коллекции были настолько не приметны, что традиция установки нового портрета после того, как лидер покидает пост, теперь стала чем-то большим, чем церемониальная рутина", — отмечает New York Times. Портрет 44-го президента США Барака Обамы принадлежит кисти нью-йоркского художника Кьянде Уайли, портрет его супруги Мишель создала художница из Балтимора Эми Шералд. Оба художника — афроамериканцы.

"Уайли изображает Обаму не как самоуверенного, стандартного бюрократа, а как бдительного, встревоженного мыслителя", — пишет издание. "На картине изображено даже немного символизма на фоне из цветов – хризантемы, официальный цветок Чикаго, жасмин как символика его молодости на Гавайях и французские голубые лилии", — сообщает газета.

Партия настаивает на уходе Зумы

Правящая партия Южно-Африканской Республики Африканский национальный конгресс (ANC) в понедельник дала президенту Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку, заявив, что если он откажется, то будет снят с должности. Эту новость осветили многие иностранные издания. Как отмечает New York Times, лидер ANC Сирил Рамафоса покинул заседание исполнительного комитета ANC заранее, чтобы в резиденции президента сообщить ему о решении партии.

"Рамафоса обсуждал с Зумой условия досрочного ухода в отставку за несколько дней до того, как он созвал специальное совещание 86 членов исполнительного комитета ANC, включая нескольких министров, верных Зуме, чтобы решить, должна ли партия отозвать президента с должности", — пишет Telegraph. Как отмечает Independent, в воскресенье Рамафоса заявил, что, как ожидается, встреча исполнительного комитета должна "завершить" ситуацию. Позднее, как отмечают многие издания (Times Live, Financial Times, Eyewitness News) со ссылкой на источники, Зума, вероятно, отказался покидать пост. После этого ANC решила отозвать его с должности.

Миротворцы от НАТО в Украине

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen) предложил отправить на Украину 20 тысяч солдат в рамках миротворческой миссии ООН. По его мнению, это поможет примирить стороны конфликты на востоке страны, сообщает NRK.

Сейчас Расмуссен выступает в роли советника украинского президента Петра Порошенко. Он подготовил доклад о ситуации на Украине, который будет обсуждаться на конференции по безопасности в Мюнхене в будущие выходные.

Президент России Владимир Путин тоже предлагал сформировать миротворческую миссию ООН с ограниченными полномочиями для урегулирования ситуации на Украине. Многие сочли это предложение возможностью запустить новую мирную инициативу в регионе.

Конфликт на востоке Украины не утихает, несмотря на несколько заключенных соглашений о мире и дипломатических мерах урегулирования. Жертвами войны уже стали более 10 тысяч человек.

Донбасс и бесконечная война

В Донбассе находятся около 100 тысяч военных, из-за чего этот регион стал одной из наиболее милитаризованных территорий в мире, пишет Сэм Эллис для Vox.

"Украинские силы расположены на западе, а пророссийские сепаратисты-ополченцы — на востоке. Сражения между сторонами происходят здесь вдоль линии соприкосновения", — уточняется в материале.

Автор напоминает, что в 2015 году, спустя почти год смертельных боев, было заключено мирное соглашение, в котором оговаривались условия прекращения огня, и была создана эта зона безопасности. Соглашение должно было положить конец войне и разрешить конфликт между Украиной и сепаратистами, но спустя три года зона безопасности остается территорией самых ожесточенных боев на Украине. Обе стороны проигнорировали перемирие, и, если присмотреться пристальнее к линии фронта, можно понять, насколько нестабильна ситуация в регионе.

"Обе стороны продолжают ежедневно использовать тяжелое вооружение для демонстрации силы. Источники электроэнергии, запасы воды и продовольствия стали привычными мишенями для ударов. А самую высокую цену платят сотни тысяч мирных граждан, попавших под перекрестный огонь", — резюмирует автор.