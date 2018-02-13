Донбасс между Минском и Киевом

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Понедельник, 12 февраля — третья годовщина подписания "Минска-2". Документ под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений" был развитием первого — это техническая инструкция о порядке выполнения договоренностей, обозначенных в первом документе. Несмотря на то, что Минские соглашения не выполнены, они сами собой пролонгировались на 2016 год, потом на 2017 год и вот теперь третья годовщина подписания этого комплекса мер.

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Основные требования документа таковы:

— отвод тяжелых вооружений;

— зона безопасности для тяжелой артиллерии на Донбассе должна составлять от 50 до 140 км;

— ОБСЕ должна обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня с первого дня отвода техники;

— обеспечение помилования и амнистии боевикам;

— конституционная реформа в Украине;

— вывод с территории Украины всех иностранных вооружений, формирований, техники и наемников под наблюдением ОБСЕ;— принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей;— органы самоуправления Донбасса будут участвовать в назначении прокуроров и судей, создании отрядов народной милиции;— особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен предусматривать право на языковое определение и трансграничное сотрудничество с регионами РФ.

Есть ли еще надежда на реализацию минских договоренностей, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Молчанов.

Возможно ли еще выполнение минских договоренностей или уже можно говорить о том, что ни одна из сторон их де-факто выполнять не собирается?

— Я бы на них крест не ставил так сразу. Потому что все-таки, несмотря на то, что прогресса за три года так и не наблюдаем, но при этом ни одна из сторон пока что не отрицает сам факт возможности реализации и имплементации минских соглашений, как одной из приоритетных стратегий по восстановлению территориальной целостности Украины. Более того, они были в свое время приняты и зафиксированы резолюцией Совбеза ООН, что дает им уже определенный мандат акта международного права. И на этом все-таки настаивают, давайте откровенно говорить, наши западные партнеры — и Франция, и Германия, и США. Они ни разу не высказались за то, чтобы пересмотреть и переписать или принять какие-то другие соглашения.

На этой неделе ожидается Мюнхенская конференция безопасности, на которой возможна встреча министров иностранных дел нормандской четверки. Такая встреча способна сдвинуть с мертвой точки выполнение минских договоренностей?

— Я не думаю, что конкретно эта встреча принесет определенный прорыв. Во-первых, не понятно, сохранит ли министр иностранных дел Германии в новом коалиционном правительстве свой пост, потому вряд ли он будет какие-то жесткие делать заявления. Более того, мы видим, что сейчас практически ключевая переговорная площадка — это все-таки встречи Волкер-Сурков и их переговоры о возможном введении миротворческой миссии. И это, наверное, является на сегодня одним из ключевых факторов, который может развязать непосредственно реализацию минских соглашений. Я думаю, пока что без конкретного урегулирования вопроса о вводе миротворцев навряд ли мы сдвинемся с места по имплементации всех 13 пунктов этих минских соглашений.

Допустим, будет принято решение о вводе миротворцев. Но Волкер говорит о том, что после этого необходимо будет выполнять и политические условия "Минска". Есть вероятность, что через украинский парламент все эти вещи пройдут? РИА Новости Украина Волкер и Сурков договорились о миротворцах в Донбассе - политолог

— У нас когда в первом чтении голосовался закон о так называемой деоккупации, было принято сразу же и продление на год особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. То есть мы видим, что в парламенте масса ястребов, которые не желают, в принципе, никаких подобных уступок, но при этом в критический момент представители коалиции вынуждены за это голосовать. Потому что на них оказывается давление, допустим, со стороны президента, который на себя брал эти обязательства. Плюс, неоднократно выражался "Оппозиционный блок", что он будет поддерживать полную имплементацию минских соглашений. Поэтому я как раз думаю, что найти 226 голосов будет возможно, если будет политическая воля и достаточно серьезное давление западных партнеров. И плюс, я так предполагаю, это дает возможность многим политикам идти на выборы в 2019 году с позицией уже миротворцев и лиц, которые перешли от слов к делу, смогли реализовать хоть какую-то часть этого мирного плана.

Вы имеете в виду действующее руководство государства?

— В первую очередь — того же президента Украины, которому необходимо будет как-то менять свою риторику. Потому что просто говорить о том, что у нас пятый год идет война, тогда не понятно как он собирается избираться, если на первый срок он шел как раз под вывеской того, что он прекратит эту войну.

Представители "НФ" вряд ли будут голосовать за выполнение политических пунктов "Минска". Как с ними быть?

— Мне кажется, тут есть и другие определенные депутатские группы. Но на самом деле это разговор на очень долгую перспективу. Тут, думаю, если в позитивном решении будет, допустим, принята резолюция Совбеза ООН по миротворцам, то тогда ратификация этого решения еще будет выносится в парламенте Украины о том, чтобы предоставить мандат на ввод миротворческой миссии. И вот мне кажется, вот это решение точно может объединить украинскую ВР. Потому что я не слышал ни одного представителя "НФ", который бы выступал за то, чтобы не предоставить мандат миротворческой миссии, чтобы мы хотя бы смогли сохранить жизни наших граждан и прекратить эти бесконечные обстрелы, которые мы видим постоянно. Поэтому, я думаю, какие-то определенные модальности будут искаться, потому что бесконечно занимать только позицию ни войны, ни мира — контрпродуктивно. Даже если определенные группы не захотят в "НФ" голосовать, то всегда, я думаю, можно будет найти голоса у "Воли Народа" или у "Видродження".

Когда возможно принятие такого решения на международном уровне?

— Я так предполагаю, что это очень будет долгий и кропотливый переговорный процесс. До выборов в России не заинтересованы США, чтобы какой-то был прогресс в этих переговорах. Потому будут выборы в США в сентябре в Конгресс. Я не думаю, что они тоже будут сильно готовы идти на уступки. Теоретически, предполагаю, в течение этого года, возможно будет выйти на какую-то совместную резолюцию для того, чтобы хотя бы можно было вынести на голосование в Совбезе ООН. Если будет определенное общее понимание модальности этой миссии, ее размещения, ее контингента и ее численности, национального состава, сроков пребывания в течение этого года, то я думаю, к середине следующего года она бы начала развертываться. Но это не будет быстрый процесс. Но я думаю, на сегодня это пункт №1, который действительно как-то может сдвинуть с мертвой точки реализацию выполнения пошагового минских соглашений. В противном случае мы рано или поздно опять скатимся, наверное, к эскалации боевых действий, как это было ровно три года назад, 12 февраля, когда были бои в Дебальцево и в Донецком аэропорту.

Ранее член правления совета внешней политики "Украинский призма" Анна Шелест заявляла, что Украина не решит конфликт на Донбассе без посредников.

В свою очередь политолог Руслан Бортник отметил, что настоящая реинтеграция Донбасса возможна только после выборов.