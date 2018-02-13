Россия прокомментировала заявление Турчинова по Донбассу

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Российская Федерация намерена просить координатора подгруппы по безопасности контактной группы Эртурула Апакана дать оценку высказываниям секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что силовики за два года по ряду направлений продвинулись в Донбассе. Об этом заявил журналистам полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

Ранее Турчинов заявил, что силовики за минувшие два года по некоторым направлениям продвинулись в Донбассе на 10 километров и более за линию разграничения.

"Мы планируем просить координатора подгруппы по безопасности контактной группы господина Апакана дать оценку этим высказываниям. Мы также намерены запросить, какое отражение в отчётах СММ ОБСЕ находили действия украинских подразделений, отмеченные секретарём СНБО, в частности, продвижение по некоторым направлениям до 10 километров от линии разграничения", — заявил Грызлов.

Он отметил, что несмотря на сделанные секретарем СНБО признания систематических наступательных действий подконтрольных Киеву подразделений, РФ, как заинтересованный в скорейшем мирном урегулровании конфликта на Донбассе посредник, призывает стороны конфликта к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня.

"Усилия украинской "партии войны", направленные на слом минских соглашений и развязывание боевых действий, должны получить решительный отпор как внутри Украины, так и на международном уровне", – добавил Грызлов.