В Донбассе пересчитывают бомбоубежища

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В Донбассе надеются на мир, но готовятся к войне: в городах и районах самопровозглашенной Донецкой народной республики проводят инвентаризацию бомбоубежищ и обеспечивают их всем необходимым на случай полномасштабного наступления вооруженных сил Украины и массированных артиллерийских обстрелов. По данным местных властей в настоящее время в ДНР на случай эскалации боевых действий к использованию готово около двух с половиной тысяч укрытий.

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"В разном состоянии. Где-то к этому вопросу отнеслись ответственно и сделали в кратчайшие сроки все необходимое. Где-то спустя рукава это делают. Где-то вообще ничего не делалось. Но это вопрос находится под моим контролем. Три раза в месяц выезжает специальная комиссия, которая проверяет бомбоубежища. В целом примерно на 60% мы готовы. Больше всего проблем в тыловых городах, которые расслабились, понимают, что уже не стреляют и, скорее всего, стрелять никогда не будут. Но мы это пресекаем. Везде должны быть бомбоубежища. Наше население должно быть гарантированно обеспечено убежищем для нахождения в нем какое-то определенное время", – сообщил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко.

В частности, по информации республиканского МЧС на территории ДНР насчитывается порядка четырех с половиной тысяч защитных сооружений гражданской обороны, расположенных как в прифронтовых районах, так и глубоко в тылу. Силами спасательных служб, а также местными администрациями продолжаются работы по определению пригодности бомбоубежищ для защиты населения, производится обеспечение укрытий всем необходимым имуществом на случай обстрелов.

Лучше всего ситуация с убежищами выглядит в центральных районах Донецка, где их расконсервировали и привели в порядок еще в 2014 году. Так, в случае внезапного артиллерийского удара в центре города укрыться можно во многих капитальных строениях, среди которых административные, производственные помещения, больницы, школы, здания театров, музеи. В остальных районах столицы Донбасса убежища, как правило, предусмотрены в подвальных помещениях многоквартирных жилых домов и в близлежащих объектах социальной инфраструктуры. Информация о них и инструкция по поведению в чрезвычайной ситуации зачастую есть на подъездах многоэтажных домов. Кроме того, бомбоубежищами гражданской обороны оборудованы и большинство шахт шахтерской столицы.

К слову, в Донецке в очередной раз напомнили Киеву, что Донецкая и Луганская республики прилагают максимум усилий, для того чтобы урегулировать вооруженный конфликт исключительно политическим путем. Так, накануне в МИД и парламенте ДНР подчеркнули, что, несмотря на крайне низкую эффективность мирных переговоров, "Минск" остается единственной международной площадкой, где присутствуют представители народных республик, которые могут донести до Киева свою позицию и цивилизованно, без кровопролития добиться прекращения огня.

В то же время, в Донецке с сожалением констатируют, что наращивание военного присутствия ВСУ у границ ЛДНР является отражением нежелания высшего военно-политического руководства Украины разрешать конфликт дипломатическими методами. По мнению представителей Донбасса, третью годовщину "Минска-2" самопровозглашенные республики встречают в условиях возрастающих рисков возобновления военных действий, при этом опасности подвергаются жизни людей с обеих сторон от линии соприкосновения. Устойчивый мир наступит только в случае неукоснительного выполнения украинской стороной всех пунктов Комплекса мер, а это возможно при условии прямого взаимодействия и открытого диалога с представителями республик.

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Напомним, что в начале февраля в самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинская сторона готовится к масштабному наступлению по всей линии соприкосновения. По информации оперативного командования ДНР украинская армия вопреки Минским соглашениям активно стягивает к линии фронта тяжелое вооружение с целью нанести удары по Донецку и Луганску с последующим выходом к границе с Российской Федерацией. В самопровозглашенных республиках Донбасса предполагают, что новую войну в регионе вооруженные силы Украины планируют начать в промежутке между мартом и июнем этого года.