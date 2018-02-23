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    США сообщили, когда прекратят вводить санкции против КНДР

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    Запуск баллистической ракеты КНДР (66)

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    Давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти, эффект уже есть, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
    Военнослужащие КНДР на бронетранспортере. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении Северной Кореи, несмотря на то, что уже анонсировали самый крупный пакет санкций против Пхеньяна, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

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    "Эти действия крупнейшие, но не последние. Мы продолжим наши активные усилия, в том числе и с нашими партнерами. Эта администрация взяла на себя обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи", — сказала она.

    Давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти, эффект уже есть, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

    "Мы видим, что давление уже укрепляется, и оно только будет возрастать по мере выполнения санкций, по мере перекрытия всего дохода такого рода сделкам", — сообщил американский чиновник.

    По его словам, США видят, что "есть некоторый эффект" от введенных санкций. "И мы привержены тому, чтобы этот эффект был еще сильнее", — добавил представитель администрации США.

    Ранее в ходе того же брифинга она заявила, что США вводят санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.

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