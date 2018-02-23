США сообщили, когда прекратят вводить санкции против КНДР

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении Северной Кореи, несмотря на то, что уже анонсировали самый крупный пакет санкций против Пхеньяна, заявила журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Эти действия крупнейшие, но не последние. Мы продолжим наши активные усилия, в том числе и с нашими партнерами. Эта администрация взяла на себя обязательства по полной денуклеаризации Северной Кореи", — сказала она.

Давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти, эффект уже есть, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

"Мы видим, что давление уже укрепляется, и оно только будет возрастать по мере выполнения санкций, по мере перекрытия всего дохода такого рода сделкам", — сообщил американский чиновник.

По его словам, США видят, что "есть некоторый эффект" от введенных санкций. "И мы привержены тому, чтобы этот эффект был еще сильнее", — добавил представитель администрации США.

Ранее в ходе того же брифинга она заявила, что США вводят санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.