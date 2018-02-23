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    Трамп объявил о крупнейшем в истории пакете санкций против КНДР

    (обновлено: )10302
    В новый список санкций против КНДР будут включены 56 судов, судоходных компаний и торговых бизнесов, которые помогают Северной Корее избегать санкций, говорится в речи президента США Дональда Трампа.
    11 ноября 2017. Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. США вводят крупнейший пакет санкций против КНДР, он включает 56 судов и компаний, говорится в отрывках речи президента США Дональда Трампа, которую распространил Белый дом.

    "Сегодня я объявляю, что мы запускаем крупнейший за все время пакет санкций против северокорейского режима. Министерство финансов вскоре предпримет новые действия по дальнейшему отсечению источников дохода и топлива, которые режим использует для финансирования своей ядерной программы и поддержания вооруженных сил. (В список санкций) будут включены 56 судов, судоходных компаний и торговых бизнесов, которые помогают Северной Корее избегать санкций", — заявляет Трамп.

    Отношения между США и КНДР были напряженными на протяжении десятилетий, они обострились в 2017 году, когда Пхеньян начал проводить испытания баллистических ракет.

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