Реанимация и морг. Украина - лидер по смертельно опасным вирусам

FRED TANNEAU / AFP

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Час от часу не легче

Ботулизм, вирус Коксаки, корь, гепатит…украинцев атакуют смертельно опасные болезни. И это не одна "радостная" новость.

Как оказалось, Украина вошла в тройку лидеров по заболеваемости корью в Европе. Такую информацию на днях обнародовало Европейское агентство по охране здоровья.

По данным медиков, от кори в 2017 году в Европе умерло 35 человек, а количество случаев заболеваний увеличилось аж в 4 раза. Всего в 2017 году в Европе было зарегистрировано 21 315 случаев кори, по сравнению с 5 273 случаями прошлого года, сообщает региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе. Больше всего случаев заболевания в прошлом году было зафиксировано в Румынии — 5 562, Италии — 5 006 и Украине — 4 767.

В организации подчеркивают, что основными причинами вспышки заболеваемости является снижение общего уровня иммунитета, а также низкий уровень вакцинации среди маргинальных групп населения и нехватка вакцин.

Ранее Минздрав Украины сообщал, что ситуация со вспышкой кори в Украине остается напряженной. С начала года корью заболели 4298 человек: 1400 взрослых и 2875 детей. Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Одесской областях. Наименьшее количество зарегистрировано в Черниговской области — всего один случай. И единственный больной в регионе сбежал из больницы.

Печальней всего, что вслед за ростом заболеваемости растет и число летальных случаев. На днях в Одесской области из-за вызванных корью осложнений умер 5-месячный ребенок.

По словам замгендиректора по надзору за инфекционными болезнями "Центра общественного здоровья Минздрава Украины" Виктора Ляшко, плановую прививку этому ребенку должны были сделать в 12 месяцев, как это предусмотрено календарем профилактических прививок.

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В целом с начала года от осложнений кори умерли 6 человек – это четверо детей и двое взрослых. Четверо (трое детей и взрослый) умерли в Одесской области, а один взрослый – в Ивано-Франковской области, и один ребенок – в Закарпатской области.

Как говорят медики, на данный момент в Одесской области единственной в Украине циркулирует агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul), который провоцирует серьезные осложнения и высокий уровень летальности. Отмечается, что в других областях Украины циркулируют более щадящие европейские образцы вируса D8.

В Минздраве как всегда говорят, что всему виной — низкий уровень вакцинации населения. Однако дело не только в антипрививочных настроениях родителей.

Большинство украинцев готовы привить своих детей и привиться самостоятельно, вот только они мало доверяют качеству вакцин, которые бесплатно предоставляет им государство.

"...в Украине вот уже три года подряд, с 2015 года отсутствует государственная программа иммунопрофилактики, и новая до сих пор не принята. Отсутствие такой программы позволяет в ручном режиме использовать бюджет и не нести абсолютно никакой ответственности за выполнение или невыполнение тех или иных мероприятий иммунопрофилактики. Поэтому на сегодня система иммунопрофилактики корегируется в ручном режиме", — высказывался о причинах низкой вакцинации экс-замглавы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Гепатит А

Вдобавок к кори по стране одну за другой фиксируют вспышки вирусного гепатита А.

Так, в Харьковской области количество больных вирусным гепатитом А в Балаклейском районе возросло уже до 41. "Вспышка вирусного гепатита А в Балаклейском районе не затухает. По состоянию на 16 февраля зарегистрирован 41 случай заболевания, из них 19 детей, в том числе 9 семейных вспышек", — говорится в сообщении.

Более 30 человек госпитализированы с подозрением на заражение гепатитом А в Николаеве, у из них 29 диагноз подтвержден.

"Тридцать два человека госпитализированы по состоянию на 6 февраля с подозрением на гепатит А в Николаеве… У 29 из них диагноз подтвержден", — сообщили в горсовете.

Сообщается, что возбудитель гепатита А в Николаеве пока не выявлен, ситуация с заболеваемостью находится на постоянном контроле областной администрации.

МОЗ, facebook Информация МОЗ о гепатите А

Гепатит А — острая инфекционная болезнь с поражением печени. Инфекция попадает в организм человека при употреблении загрязненных продуктов питания и воды. Кроме того, заражение возможно путем физического контакта с больными.

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По данным Минздрава, за 11 месяцев 2017 года в стране было зарегистрировано 29 вспышек вирусного гепатита А. Они регистрировались в семьях, в детских организованных коллективах, учреждениях обучения, объектах общественного питания и торговли. В большинстве случаев причинами формирования очагов стало нарушение противоэпидемических требований на объектах, а также несоблюдение правил личной гигиены.

Дифтерия и ботулизм

Однако, по словам медиков, все это еще цветочки по сравнению с давно забытой дифтерией, риск возвращения которой довольно высок из-за критически низкого уровня вакцинации. В Украине против дифтерии привито менее 50% детей, что ставит ее в один ряд с беднейшими странами Африки.

"Это большая проблема для общества, вопрос национальной безопасности… Повышение уровня вакцинации требует организации новых прозрачных каналов поставки качественных вакцин, контроля холодовой цепи доставки по стране и основательной разъяснительной кампании, которую мы и ведем", — отметили в министерстве, добавив, что по результатам 2017 года в Украине больше чем вдвое поднялся уровень плановой вакцинации от кори.

При этом сыворотки против ботулизма и дифтерии в Киеве нет.

"Что касается сыворотки против ботулизма в качестве лечебного препарата, то ее нет, как и против дифтерии. Поставщик у нас — Министерство здравоохранения. Когда были случаи — было 10 случаев ботулизма в Киеве в прошлом году, то больные сами покупали. К большому сожалению, такова ситуация, и мы не можем на нее повлиять", — предупреждала директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По ее словам, в Украине есть противодифтерийная сыворотка, полученная как гуманитарная помощь, но в области она не направлена.

РИА Новости Украина Дифтерия: как распознать и уберечься. Инфографика

По материалам из открытых источников интернет