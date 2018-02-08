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    Попытка затмить Олимпиаду: КНДР провела масштабный военный парад

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    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу приинял военный парад, посвященный празднику Корейской народной армии. На следующий день в Южной Корее открывается Олимпиада в Пхенчане.

    В четверг, 8 февраля, в столице КНДР в Пхеньяне состоялся военный парад по случаю дня Корейской народной армии, трансляцию парада в записи показало центральное ТВ КНДР.

    Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чу подъехал к красной ковровой дорожке у выстроившихся колоннами частей вооруженных сил страны на площади Ким Ир Сена и поприветствовал участников парада.

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    По площади прошли ряды различных родов войск и выстроились в колонны. Затем они встали так, чтобы с трибуны были видны сложенные ими цифры 2.08 (8 февраля). В середине ноля — пятиконечная звезда.

    Отметим, что парад был проведен за день до церемонии открытия Олимпийских Игр в Пхенчане.

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