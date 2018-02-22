наверх
22.02.201817:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    В мире

    Морские пехотинцы США готовятся зимовать в России и КНДР

    (обновлено: )45816
    Корпус морских пехотинцев США проводит тренировки в странах Северной Европы, чтобы догнать своих союзников по уровню подготовки к боям в условиях суровой зимы.
    Подготовка морских пехотинцев США в зимних условиях
    Фото defensenews.com

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Норвегии проходят учения морских пехотинцев США, которые готовятся к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи.

    Боевые учения на фоне гнилых палаток в Чернигове
    svoboda.fm
    Из Чернигова: боевые учения на фоне гнилых палаток

    В США уже назвали эту подготовку "адской с точки зрения налоговых трат", в том числе из-за специфики климата.

    "Борьба, вероятно, окажется адски сложной с точки зрения физической подготовки и финансовых затрат налогоплательщиков, в сравнении с операциями в ближневосточном климате, к которому корпус привык. Корпус намерен догнать других арктических союзников и потенциальных противников по уровню подготовки. Именно поэтому морские пехотинцы начали тренировки на севере. Они испытывают оборудование в суровых условиях и знакомятся с тактическими и логистическими задачами снежной тундры", – пишет сайт defensenews.com.

    Новая экипировка позволяет пехотинцам США сражаться с врагом в глубоком снегу, в условиях холода и горной местности. Морской корпус не сражался в холодном климате со времен кампании водохранилища Хосин в ходе корейской войны почти 70 лет назад. Но сейчас морские пехотинцы снова готовятся к такому конфликту, скорее всего, с Россией или Северной Кореей.

    Издание отмечает, что военнослужащие США уделяют внимание мельчайшим деталям, поскольку это может быть вопросом жизни и смерти, и даже самые обыденные задачи занимают больше времени.

    В течение 2017 года учения в Норвегии прошли около 300 американских морских пехотинцев для тренировки в холодном климате. Теперь они регулярно проводят зимние тренировки в Бриджпорте (Калифорния).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов на суде, 15 февраля 2018
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Евгения Бильченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев