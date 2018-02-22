Морские пехотинцы США готовятся зимовать в России и КНДР

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Норвегии проходят учения морских пехотинцев США, которые готовятся к потенциальным боям с военнослужащими из России и Северной Кореи.

В США уже назвали эту подготовку "адской с точки зрения налоговых трат", в том числе из-за специфики климата.

"Борьба, вероятно, окажется адски сложной с точки зрения физической подготовки и финансовых затрат налогоплательщиков, в сравнении с операциями в ближневосточном климате, к которому корпус привык. Корпус намерен догнать других арктических союзников и потенциальных противников по уровню подготовки. Именно поэтому морские пехотинцы начали тренировки на севере. Они испытывают оборудование в суровых условиях и знакомятся с тактическими и логистическими задачами снежной тундры", – пишет сайт defensenews.com.

Новая экипировка позволяет пехотинцам США сражаться с врагом в глубоком снегу, в условиях холода и горной местности. Морской корпус не сражался в холодном климате со времен кампании водохранилища Хосин в ходе корейской войны почти 70 лет назад. Но сейчас морские пехотинцы снова готовятся к такому конфликту, скорее всего, с Россией или Северной Кореей.

Издание отмечает, что военнослужащие США уделяют внимание мельчайшим деталям, поскольку это может быть вопросом жизни и смерти, и даже самые обыденные задачи занимают больше времени.

В течение 2017 года учения в Норвегии прошли около 300 американских морских пехотинцев для тренировки в холодном климате. Теперь они регулярно проводят зимние тренировки в Бриджпорте (Калифорния).