Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане. Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер.
Многие интернет-пользователи раскритиковали украинок за 11-е место, не подбирая слов - "Это просто провал", "Позор", "Чуда не произошло". Другие выступили в защиту спортсменок, обвинив в 11-м результате тренеров сборной.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Золотая медаль фристайлиста Александра Абраменко на Зимней Олимпиаде в Южной Корее стала победой "вопреки всему", которую политики уже успели записать на свой счет. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане. Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер.
В пробе 21-летнего спортсмена Кэй Сайто был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.
Ведущие мировые издания уделяют внимание засекреченному Трампом меморандуму демократов, пишут о церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане и обсуждают второе увольнение в Белом доме на фоне обвинений в домашнем насилии.
Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане. Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер.
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане. Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер.
Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане. Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер.