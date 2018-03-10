наверх
10.03.201806:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Пхенчхан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 79
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Грандиозное шоу! Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр 
    14:43 09.03.2018
    182
    Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта. На соревнованиях в Пхенчхане, которые пройдут в шести видах спорта, выступят 567 спортсменов из 48 стран
    Спортсмен-паралимпиец. Архивное фото
    История зимних Паралимпийских игр. Справка
    09:32 09.03.2018
    68
    Соревнования пройдут с 9 по 18 марта. Всего на Играх будет разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, следж-хоккее, сноуборде и керлинге на колясках.
    Виталий Лукьяненко
    В пятницу в Южной Корее открываются Паралимпийские игры
    09:00 09.03.2018
    140
    На XII зимних Паралимпийских играх Украину будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).
    Украина и итоги Олимпиады в цифрах. Инфографика
    Украина и итоги Олимпиады в цифрах 
    10:13 03.03.2018
    640Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Украинские спортсмены-паралимпийцы перед отправкой в Пхенчхан на зимние Паралимпийские игры-2018
    Торжественные проводы украинских спортсменов на Паралимпиаду 
    05:59 01.03.2018
    256Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Во время торжественной церемонии чиновники заявили, что впервые в истории Украины чемпионы и призеры Паралимпиады будут премироваться в равной степени со спортсменами-олимпийцами.
    Спортивный журналист Валентин Щербачев
    Итоги Олимпиады. Надо менять систему подготовки - Щербачев
    08:13 28.02.2018
    289Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Спортивный журналист Валентин Щербачев считает, что спустя четыре года уровень подготовки спортсменов останется тем же из-за скудного финансирования государства.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: о, спорт, ты - боль
    10:17 27.02.2018
    1069Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Итак, над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь и XXIII зимние Игры ушли в историю. Они получились, пожалуй, самыми странными - и это точно не комплимент.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Главные темы в мире: итоги Олимпиады, суррогатное материнство в Украине
    16:59 26.02.2018
    170
    Зарубежные издания подводят итоги Зимней Олимпиады, обсуждают вопрос срока полномочий председателя и вице-председателя КНР, а также проблему суррогатного материнства в Украине.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Это стоит увидеть! Как прошла церемония закрытия Олимпийских игр 
    14:58 25.02.2018
    1459Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане. Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Ну вот и все. В Пхенчхане проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр
    13:34 25.02.2018
    536Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Олимпиада-2018 проходила в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 92 стран. Сборная Норвегии победила в неофициальном медальном зачете.
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    Историческая встреча. Президент Южной Кореи принял делегацию из КНДР
    12:15 25.02.2018
    252
    Высокопоставленная делегация из КНДР прибыла в Южную Корею в первой половине дня воскресенья. Визит приурочен к закрытию Олимпийских игр в Пхёнчхане и продлится в течение трех дней.
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Глава оргкомитета: Олимпиада в Пхенчхане запомнится, как "чистая"
    09:17 24.02.2018
    244Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом заявил, что Олимпиада в Пхенчхане запомнится как "чистая" олимпиада, организаторы следуют всем решениям МОК и WADA.
    Призеры параллельного гигантского слалома на соревнованиях по сноуборду среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (слева направо): Ли Санхо (Республика Корея) - серебряная медаль, Невин Гальмарини (Швейцария) - золотая медаль, Жан Кошир (Словения) - бронзовая медаль.
    Швейцарский сноубордист взял золото в гигантском слаломе
    08:32 24.02.2018
    68Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Отмечается, что Невин Гальмарини стал призером гонки, второе место досталось представителю Южной Кореи Ли Санхо, бронзу выиграл словенец Жан Кошир.
    Олимпиада 2018. Спортсмен из Норвегии
    Норвегия обновила рекорд по общему количеству медалей на зимней олимпиаде
    05:52 24.02.2018
    217Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Норвежские горнолыжники завоевали "бронзу" в командных соревнованиях и принесли национальной сборной 38-ю медаль на Олимпиаде-2018. Прежнее достижение было установлено спортсменами сборной США.
    Российские спортсменки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова на Олимпийских играх в Пхенчхане
    Российскую бобслеистку заподозрили в употреблении допинга на Олимпиаде
    12:27 23.02.2018
    254Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Как отмечается в сообщении Федерации бобслея России, проба, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.
    Работники закусочной на рынке
    Фастфуд и палочки вместо вилок. Чем кормят на Олимпиаде в Корее
    09:14 23.02.2018
    275Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    По данным издания, олимпийский рацион в основном ограничивается фастфудом. Но к любому блюду подается рис. Есть его приходится палочками, поскольку вилок почти не найти.
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских олимпийцев 13 февраля
    Сборная Украины опустилась на 19 место в медальном зачете на ОИ
    17:46 22.02.2018
    474Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Отмечается, что по итогам 13-ого медального дня сборная Украины опустилась на одну позицию и занимает 19 место.
    Анастасия Меркушина
    Белоруссия выиграла биатлонную эстафету, украинки на 11-м
    15:07 22.02.2018
    263
    Многие интернет-пользователи раскритиковали украинок за 11-е место, не подбирая слов - "Это просто провал", "Позор", "Чуда не произошло". Другие выступили в защиту спортсменок, обвинив в 11-м результате тренеров сборной.
    Валентина Семеренко
    "Не команда, а ж...". Украинская биатлонистка жестко раскритиковала тренера
    14:09 22.02.2018
    1963Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    Украинская биатлонистка Валентина Семеренко возмущена тем, что не попала в состав сборной на последнюю эстафетную гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, и резко раскритиковала тренера.
    Олимпиада 2018. Керлинг. Российский спортсмен Александр Крушельницкий
    Олимпиада-2018. Россиянин Крушельницкий вернет "бронзу" из-за допинга
    00:12 22.02.2018
    370
    Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по данному делу, признав факт формального нарушения антидопинговых правил.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Вопреки всему. Олимпийский скандал вокруг украинского "золота"
    08:57 20.02.2018
    34350
    Золотая медаль фристайлиста Александра Абраменко на Зимней Олимпиаде в Южной Корее стала победой "вопреки всему", которую политики уже успели записать на свой счет. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Команды. Женщины. Короткая программа
    Олимпийские игры. Российская фигуристка побила мировой рекорд
    07:45 11.02.2018
    4734
    Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле на командном чемпионате мира в Токио. В воскресенье Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла.
    Олимпиада в Пхеньхане
    Пхенчхан-2018. Когда на Олимпиаде не до спорта
    15:53 12.02.2018
    2390
    Зимние Олимпийские Игры в южно-корейском Пхенчхане рискуют запомнится как первый турнир, на котором спортивная составляющая стала не основной.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Американец на открытии Олимпиады развернул "запрещенный" флаг РФ - СМИ
    00:54 10.02.2018
    2233
    По данным российских СМИ, молодой мужчина приехал из Окленда и беспрепятственно пронес российский триколор с изображением орла и надписью "Россия" олимпийские трибуны.
    Валентина Семеренко
    "Не команда, а ж...". Украинская биатлонистка жестко раскритиковала тренера
    14:09 22.02.2018
    1963
    Украинская биатлонистка Валентина Семеренко возмущена тем, что не попала в состав сборной на последнюю эстафетную гонку на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, и резко раскритиковала тренера.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Это стоит увидеть! Как прошла церемония закрытия Олимпийских игр 
    14:58 25.02.2018
    1459
    Спортсмены из Южной Кореи и КНДР прошли вместе на церемонии закрытия Игр-2018 в Пхенчхане. Делегация россиян, выступавших на Играх в статусе "Олимпийских атлетов из России", проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер.
    Яркие фото падений на Олимпиаде-2018
    О, спорт, ты боль! Яркие фото падений на Олимпиаде-2018 
    18:07 12.02.2018
    1188
    Церемония открытия Олимпийских игр, которые проходят с 9 по 25 февраля, состоялась только в пятницу, но уже известные и первые чемпионы. Спортсмены активно соревнуются, не щадя ни тело, ни дух.
    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: о, спорт, ты - боль
    10:17 27.02.2018
    1069
    Итак, над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь и XXIII зимние Игры ушли в историю. Они получились, пожалуй, самыми странными - и это точно не комплимент.
    Саночница Эмили Суини
    Опасная Олимпиада. Саночницу на полной скорости едва не выбросило с жолоба 
    12:26 14.02.2018
    1018
    Саночница из США Эмили Суини во время заезда на Олимпиаде в Пхенчхане допустила грубую ошибку при входе в поворот и выпала из саней.
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа
    Украинка принесла Германии олимпийское "золото" в парном катании
    10:25 15.02.2018
    1011
    Алена Савченко и Брюно Массо в четверг обновили мировой рекорд по сумме баллов, полученных за прокат произвольной программы - 159,31 балла, и стали лучшими с общим результатом 235,90 балла.
    Допинг-контроль. Архивное фото
    На Олимпийских играх-2018 сдан первый положительный допинг-тест
    01:44 13.02.2018
    915
    В пробе 21-летнего спортсмена Кэй Сайто был найден запрещенный препарат, название которого не уточняется. Руководство национального олимпийского комитета Японии намерено созвать пресс-конференцию, чтобы официально объявить о положительной пробе.
    Сборная Украины торжественно прошла на открытии Игр-2018. Видео
    Сборная Украины торжественно прошла на открытии Игр-2018 
    14:14 09.02.2018
    895
    Делегация сборной Украины прошла олимпийским стадионом на открытии Олимпийских Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Знаменосцем команды стала капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты 
    13:17 16.02.2018
    894
    Для украинских биатлонисток индивидуальная гонка была неудачной из-за обидных промахов. Лучшей среди украинских спортсменок стала Юлия Джима, у нее два промаха и 20-е место в итоговом зачете.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Открытие Олимпиады: двойники Трампа с Ким Чен Ыном и доисторический дракон 
    17:55 09.02.2018
    844
    Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года прошла в пятницу вечером на главном стадионе южнокорейского Пхенчхана, где зрители приветствовали единую команду Кореи.
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    ТОР-новости мира. Олимпиада-2018, домашнее насилие в Белом доме
    12:18 10.02.2018
    834
    Ведущие мировые издания уделяют внимание засекреченному Трампом меморандуму демократов, пишут о церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане и обсуждают второе увольнение в Белом доме на фоне обвинений в домашнем насилии.
    Samsung. Архивное фото
    Зимняя Олимпиада 2018: Samsung уже оскандалился
    14:16 09.02.2018
    823
    Помимо политизации спорта, организаторы Олимпиады очень далеки от тех реалий, которые происходят в регионе на политической арене и в сфере экономики, считает иранский специалист.
    Олимпиада в Пхеньхане: 11 февраля в фотографиях
    Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских спортсменов 
    13:23 12.02.2018
    781
    Воскресенье, 11 февраля, выдалось для украинских спортсменов, принимающих участие в Олимпиаде, насыщенным днем.
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Украина занимает 18 место после десятого дня Олимпиады
    18:07 19.02.2018
    757
    В копилке сборной Украины на Олимпийских играх по прежнему одна золотая медаль, которую завоевал в лыжной акробатике фристайлист Александр Абраменко.
    Александр Абраменко
    Условия для тренировок Абраменко в Украине могут шокировать – Щербачев
    10:22 20.02.2018
    688
    Спортивный журналист Валентин Щербачев уверен, что в Украине есть все условия для развития зимних видов спорта, но нет соответствующей государственной стратегии.
    Украина и итоги Олимпиады в цифрах. Инфографика
    Украина и итоги Олимпиады в цифрах 
    10:13 03.03.2018
    640
    Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Все теги

    Персоны