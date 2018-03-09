Грандиозное шоу! Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр

В пятницу, 9 марта, на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхане прошла Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр.
Церемония открытия Игр-2018 началась в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Главной темой церемонии стал слоган "Passion moves us" ("Страсть движет нами"). Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Игры открытыми.
Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта. На соревнованиях в Пхенчхане, которые пройдут в шести видах спорта, выступят 567 спортсменов из 48 стран.
На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов наград – на восемь больше, чем четыре года назад на Играх в Сочи.
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