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    Грандиозное шоу! Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр

    (обновлено: )12420
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Выступление артистов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Выступление артистов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Спортсмены сборной Норвегии во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Спортсмены сборной Германии во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Спортсмены сборной США во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
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    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Спортсмены сборной Белоруссии во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Спортсмены сборной Бразилии во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Спортсмены сборной Украины во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Спортсмены сборной Швейцарии во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Российские спортсмены идут под Паралимпийским флагом во время парада атлетов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Талисман XII зимних Паралимпийских игр медведь Пандаби на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр
    Световая инсталляция на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Выступление артистов на церемонии открытия XII зимних Паралимпийских игр в Пхенчхане.

    В пятницу, 9 марта, на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхане прошла Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр.

    Церемония открытия Игр-2018 началась в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву). Главной темой церемонии стал слоган "Passion moves us" ("Страсть движет нами"). Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявил Игры открытыми.

    Паралимпийские игры пройдут с 9 по 18 марта. На соревнованиях в Пхенчхане, которые пройдут в шести видах спорта, выступят 567 спортсменов из 48 стран. 

    На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов наград – на восемь больше, чем четыре года назад на Играх в Сочи.

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