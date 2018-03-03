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    Украина и итоги Олимпиады в цифрах

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    Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты (97)

    (обновлено: )159
    Над южнокорейским Пхенчханом погас олимпийский огонь, и XXIII зимние Игры ушли в историю. Украина выиграла одну золотую медаль, а лидером в медальном зачете стала Норвегия. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Украина и итоги Олимпиады в цифрах. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане поставила красивую точку в, пожалуй, самом неоднозначном за последние годы турнире. Несмотря на серьезные опасения, целый ряд препятствий и скандалов Олимпиада в Южной Корее состоялась, а ее участники могут смело подводить выводы своих выступлений.

    Пища для размышления имеется и у украинских спортсменов и функционеров. Но если к атлетам, которые во многих случаях прыгали выше головы, практически нет вопросов, к тем, кто занимался подготовкой к турниру — их немало.

    Продолжение читайте в статье "Украина на Олимпиаде. Сенсации, "сепары" и команда на букву "ж"

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