Украина и итоги Олимпиады в цифрах

Торжественная церемония закрытия зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане поставила красивую точку в, пожалуй, самом неоднозначном за последние годы турнире. Несмотря на серьезные опасения, целый ряд препятствий и скандалов Олимпиада в Южной Корее состоялась, а ее участники могут смело подводить выводы своих выступлений.

Пища для размышления имеется и у украинских спортсменов и функционеров. Но если к атлетам, которые во многих случаях прыгали выше головы, практически нет вопросов, к тем, кто занимался подготовкой к турниру — их немало.

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