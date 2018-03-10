Хроника 9 марта: Порошенко нарушил традицию, украинец взял паралимпийское "золото"

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу, 9 марта, Еврокомиссия предложила Украине 1 млрд евро, в МВФ объяснили, почему Кабмину нужно повышать цены на газ, в Киеве жестоко избили нардепа Левченко, биткоин провалился ниже $9 тыс. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

День рождения Шевченко

В пятницу, 9 марта, в Украине отметили 204 годовщину со дня рождения великого украинского писателя и поэта – Тараса Шевченко. В центре Киева участники акции прорвались внутрь парка Шевченко, чтобы помешать президенту Украины Петру Порошенко возложить цветы к памятнику поэта.

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В МВФ объяснили, почему Кабмину нужно повышать цены на газ

Разница в ценах на газ на украинском рынке является причиной коррупции и неэкономичного потребления, поэтому их необходимо повысить, заявил постпред МВФ в Украине Йост Люнгман. По словам представителя фонда, подорожание топлива поможет избежать коррупционных схем, которые заключаются в покупке газа по цене для домохозяйств с последующей перепродажей предприятиям по более высокой цене. Кроме того, считает постпред МВФ, дешевый газ наиболее выгоден "богатым людям с большими домами", потребляющим много топлива.

ЕК предлагает Украине 1 млрд евро

Еврокомиссия одобрила предложение о новой программе макрофинансовой помощи Украине в размере до 1 миллиарда евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ. Эту программу еще должны одобрить Совет ЕС и Европарламент. Еврокомиссар по финансам Пьер Московиси призвал украинские власти "продвигать реформы с новой силой, чтобы построить более справедливую, стабильную и процветающую страну".

Суд в Киеве арестовал Рубана

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке терактов в Украине. На заседании в суде Рубан отверг все предъявленные ему обвинения. Глава государства Петр Порошенко убежден, что Рубан готовил массовые террористические атаки.

В Киеве жестоко избили нардепа Левченко

В Киеве избили народного внефракционного депутата Юрия Левченко, сообщил депутат Киеврады Святослав Кутняк на своей странице в Facebook. По данным Кутняка, у Левченко также может быть химический ожог из-за применения нападавшими газового баллончика, нардеп был госпитализирован. По данным полиции, столкновение произошло около гаражного кооператива на улице Половецкой. Наряды полиции установили, что работники благоустройства, согласно предписанию, проводили демонтаж гаражей. На место прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, которые пытались бросить бутылку с горючей смесью. В результате возникла потасовка, которую пресекли правоохранители. После этого депутаты уехали с места происшествия, сообщили в полиции.

В Южной Корее открылись Паралимпийские игры

В пятницу, 9 марта, в южнокорейском Пхенчхане стартовали 12-е зимние Паралимпийские игры. Украину на Играх будет представлять команда в составе из 30 спортсменов, среди которых 20-спортсменов паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов). На Паралимпиаде-2018 будет разыграно 80 комплектов наград – на восемь больше, чем четыре года назад на Играх в Сочи.

Украинец завоевал первое "золото" на Паралимпийских играх

Украинцы завоевали первые медали в Пхенчхане (Южная Корея) на Паралимпийских зимних играх. Виталий Лукьяненко завоевал первую золотую награду для Украины. Лукьяненко занял первое место в биатлонной гонке на 7,5 километров среди спортсменов с нарушением слуха. Также принесли Украине медали Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков) и Игорь Рептюх.

Биткоин провалился ниже $9 тыс

Курс биткоина в ходе торговой сессии в пятницу, 9 марта, опустился ниже отметки в 9 тыс долларов, сообщается на сайте CoinDesk. Обвал биткоина произошел на фоне закрытия двух бирж в Японии. Руководитель биржи Bit Station был обвинен в мошенничестве, что повлияло на решение регуляторов.