История зимних Паралимпийских игр. Справка

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 марта, в южнокорейском Пхенчхане начинаются двенадцатые зимние Паралимпийские игры.

Соревнования пройдут с 9 по 18 марта. Всего на Играх будет разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, следж-хоккее, сноуборде и керлинге на колясках.

Паралимпийские игры – спортивные соревнования в различных видах программы среди инвалидов, аналог Олимпийских игр. Проводятся раз в четыре года. Паралимпийские игры подразделяются на летние и зимние. Летние игры, начиная с 1988 года, а зимние игры, начиная с 1992 года, проходят на тех же спортивных площадках и сооружениях, что и Олимпийские игры.

Зарождение паралимпийского спорта связано с именем немецкого нейрохирурга Людвига Гуттмана. На базе Сток-Мандевильского госпиталя в английском городе Эйлсбери он открыл Центр спинномозговой травмы, где в лечебных и восстановительных целях использовались занятия спортом.

В 1948 году Гуттман организовал первые Сток-Мандевильские соревнования по стрельбе из лука для спортсменов с повреждениями позвоночника. Они начались в один день с церемонией открытия Олимпийских игр в Лондоне. В соревнованиях по стрельбе из лука участвовали бывшие военнослужащие. В 1952 году прошли первые международные соревнования с участием голландских и английских ветеранов войны, которые и стали предшественниками современных Паралимпийских игр.

Вскоре была создана Международная Сток-Мандевильской федерация, установившая тесные взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом (МОК). В 1956 году во время проведения Олимпийских игр в Мельбурне она была награждена МОК специальным кубком за воплощение в жизнь олимпийских идеалов гуманизма.

В 1960 году в Риме был учрежден Комитет по международным Сток-Мандевильским играм. Девятые Международные Сток-Мандевильские игры с участием более 400 спортсменов из 23 стран прошли в Риме в этом же году спустя несколько недель после Олимпийских игр. Именно они получили позже статус первых летних Паралимпийских игр. С тех пор они проводятся в год Олимпийских игр.

Первые зимние Паралимпийские игры состоялись в 1976 году в шведском Орнсколддсвике. В них приняли участие 198 спортсменов из 16 стран. Спортсмены с ампутированными конечностями и нарушением зрения соревновались в горнолыжных дисциплинах и лыжных гонках. Кроме этого проходили показательные выступления в гонках на санях. Была разыграна 141 медаль разного достоинства. В неофициальном командном зачете (здесь и далее – по количеству золотых медалей) первое место заняла сборная Германии (10 золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых медалей).

В 1980 году вторые зимние Паралимпийские соревнования прошли в Гейло (Норвегия). В Играх приняли участие 299 спортсменов из 18 стран. В трех видах спорта – горнолыжном спорте, лыжных гонках и гонках на санях – было разыграно 168 медалей. В командном зачете первое место заняла сборная Норвегии (23 золотые, 21 серебряная и 10 бронзовых медалей).

В 1984 году Паралимпиада была проведена в австрийском Инсбруке. Участвовали 419 спортсменов из 21 страны. В трех видах спорта было разыграно 315 медалей разного достоинства. В общем зачете первое место заняла сборная Австрии (34 золотые, 19 серебряных и 17 бронзовых медалей).

Через четыре года зимние Паралимпийские игры вновь состоялись в Инсбруке. В них участвовали 377 спортсменов из 22 стран, в том числе из СССР, который дебютировал на соревнованиях. В программу Игр были введены соревнования на сидячих лыжах и биатлон. Было разыграно 279 медалей. В командном зачете первое место заняла сборная Норвегии (25 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых медалей), на счету советских спортсменов оказались две бронзовые награды (обе у Валентины Григорьевой в лыжных гонках).

Одним из важнейших событий в развитии спорта инвалидов стала первая Генеральная ассамблея международных спортивных организаций инвалидов, учредившая в 1989 году в Дюссельдорфе Международный паралимпийский комитет (IPC). В 1994 году IPC принял на себя полную ответственность за проведение Паралимпийских игр.

В 1992 году зимняя Паралимпиада состоялась в Альбервиле (Франция), ее участниками стали 365 спортсменов из 24 стран. Соревнования проводились только по горным лыжам, лыжным гонкам и биатлону. Было разыграно 235 медалей. В общем зачете первое место заняла сборная США (20 золотых, 16 серебряных и 9 бронзовых медалей), на третьем оказалась объединенная команда республик бывшего СССР (10 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали).

В 1994 году зимние Игры состоялись в норвежском Лиллехаммере. Их участниками стал 471 спортсмен из 31 страны. В программу Паралимпиады был введен следж-хоккей. Всего было разыграно 399 медалей. В неофициальном командном зачете первое место заняла сборная Норвегии (29 золотых, 22 серебряные и 13 бронзовых медалей).

В 1998 году Паралимпийские игры впервые прошли на азиатском континенте – в Нагано (Япония). 571 спортсмен из 32 стран разыграли 367 медалей. В командном зачете первое место заняла сборная Норвегии (18 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей).

Через четыре года в Играх в Солт-Лейк-Сити (США) приняли участие 416 спортсменов из 36 стран. В программу Игр вошли только четыре вида спорта – биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки и следж-хоккей. Спортсмены разыграли 276 наград разного достоинства. В командном зачете первое место заняла сборная Германии (17 золотых, 1 серебряная и 15 бронзовых медалей).

В 2006 году в итальянском Турине прошли IX зимние Паралимпийские игры, на которых дебютировал новый вид спорта – керлинг на колясках. На этой Паралимпиаде появилась современная паралимпийская эмблема. Логотип составляют расположенные вокруг центральной точки три полусферы красного, синего и зеленого цветов – три агитоса (от латинского agito – "приводить в движение, двигать"). Три полусферы символизируют разум, тело и дух. Участниками Паралимпиады стали 486 спортсменов из 39 стран. Было разыграно 174 медали.

В 2010 году зимние Паралимпийские игры состоялись в канадском Ванкувере, их участниками стали 506 спортсменов из 44 стран, они разыграли 192 медали. В командном зачете первое место заняла сборная Германии (13 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей).

В 2014 году зимние Паралимпийские игры состоялись в Сочи. В играх приняли участие 550 спортсменов из 45 стран. В пяти видах спорта (биатлон, горнолыжный спорт, керлинг на колясках, лыжные гонки и следж-хоккей) было разыграно 216 медалей. В общекомандном зачете первое место заняла сборная России (30 золотых, 28 серебряных и 22 бронзовые медали).