Украина завершила выступление на Паралимпиаде

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины заняла шестое место по общему числу наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые завершаются в воскресенье в южнокорейском Пхенчхане.

Паралимпийцы завоевали 22 медали — семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

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"Золотая точка Украины на XII Паралимпиаде! Работы на этих Играх — 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград! Вечером — церемония закрытия Игр", — сообщается на странице Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook.

Украинские паралимпийцы возвращаются на родину 20 марта в 12:30, они прибудут в аэропорт "Борисполь".

Напомним, на Олимпийских играх Украина завоевала одну медаль: "золото" выиграл Александр Абраменко.