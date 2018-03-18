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    Украина завершила выступление на Паралимпиаде

    Тема:

    Успехи Украины на Паралимпиаде-2018 (108)

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    Украинские паралимпийцы в медальном зачете расположились на шестом месте с 22 медалями, в числе которых семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.
    Украинские паралимпийцы в Пхенчхане
    facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Сборная Украины заняла шестое место по общему числу наград на XII зимних Паралимпийских играх, которые завершаются в воскресенье в южнокорейском Пхенчхане.

    Паралимпийцы завоевали 22 медали — семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых.

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    "Золотая точка Украины на XII Паралимпиаде! Работы на этих Играх — 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград! Вечером — церемония закрытия Игр", — сообщается на странице Национального паралимпийского комитета Украины в Facebook.

    Украинские паралимпийцы возвращаются на родину 20 марта в 12:30, они прибудут в аэропорт "Борисполь".

    Напомним, на Олимпийских играх Украина завоевала одну медаль: "золото" выиграл Александр Абраменко.

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