Главные темы в мире: итоги Олимпиады, суррогатное материнство в Украине

РИА Новости Украина

Итоги Олимпиады в Пхенчхане

В воскресенье завершились Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Для сборной России эти игры стали особенными по ряду причин. Так, впервые за 26 лет Россия одержала победу в хоккейном турнире Олимпиады. И только необходимость выступать в статусе "олимпийских атлетов из России" под нейтральным флагом несколько омрачала радость победы российских хоккеистов. Именно этот факт вынесла в заголовок своей статьи о победе россиян американская газета New York Post.

"Команда без страны выиграла золото в турнире по хоккею. Русские завоевали золотую медаль в мужском турнире по хоккею на Зимних Олимпийских играх, где они даже не могли быть названы "Команда России", использовать свои цвета или праздновать, слушая гимн", — пишет издание.

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При этом другая американская газета сконцентрировалась исключительно на результате своей сборной. "С 23 медалями в копилке команда США не оправдала ожиданий на Олимпийских играх в Пхенчхане", — озаглавила свою статью Washington Post. Издание отмечает, что в Южной Корее США поставили 20-летний антирекорд по количеству заработанных медалей. Впрочем, интерес прессы в ходе Олимпиады был прикован не только к спортсменам, но и к политикам.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

"Иванка Трамп улыбнулась, когда президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал внесенного в черный список северокорейского генерала на закрытии Зимних Олимпийских игр, где дипломатия привлекла столько же внимания, сколько фигуристы и лыжники", – пишет британская газета Times. И если британское издание заинтересовали отношения КНДР с южным соседом и с США, американская пресса остановилась на вопросе хакерских атак в ходе игр. Газета Washington Post обвинила Москву в попытке совершить хакерскую атаку на компьютеры организаторов Олимпиады. Источники издания сообщили, что Россия также попыталась создать видимость того, что за атакой стоит КНДР. Газета считает, что эта атака стала "возмездием Международному олимпийскому комитету за отстранение российской сборной".

Срок пребывания на посту председателя КНР

Центральный комитет КП Китая выступил за удаление из конституции пункта, ограничивающего срок полномочий председателя и вице-председателя КНР. Об этом пишут западные СМИ, в частности Guardian. Газета пишет, что эта инициатива позволит лидеру страны Си Цзиньпину "зацементировать свою власть".

"Это означает, что пока Си Цзиньпин жив, а Коммунистическая партия Китая находится у власти, Си Цзиньпин будет самым могущественным человеком в Китае. И в отличие от Мао (Цзэдуна – ред.) он будет самым могущественным человеком в то время, как Китай наиболее силен за последние несколько сотен лет и будет становиться еще сильнее", — приводит издание слова американского автора Билла Бишопа.

В свою очередь газета Financial Times пишет, что в связи с данной инициативой люди "не просто напуганы, они в отчаянии".

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"Это не то, чего все ожидали в начале эры "реформ и открытости", — цитирует газета лектора австралийского университета Кевина Каррико. Издание New York Times пишет, что среди рисков, связанных с удалением этого пункта из Конституции, не только "традиционные опасности" централизации власти в руках одного человека. В долгосрочной перспективе встанет вопрос о том, "как далеко может зайти развал политических норм".

Самое толстое поколение

Британская благотворительная организация Cancer Research UK опубликовала результаты исследования, согласно которому миллениалы, которых также называют "поколение Y" наиболее склонны к лишнему весу и ожирению по сравнению с предыдущими поколениями. Семь из десяти миллениалов, представителей "поколения XXL", как их в шутку называет британское издание Daily Mail, будут иметь лишний вес в возрасте от 35 до 44 лет, в то время как с 1945 по 1955 годы только пять человек весили больше нормы. Таким образом, миллениалы будут поколением, "которое больше всего страдает от избыточного веса, с момента начала текущего учета".

Газета Telegraph отмечает, что данная статистика "ужасающая", так как ожирение является второй после курения причиной возникновения рака. Наряду с результатами исследования британские издания публикуют рекомендации по здоровому питанию, в частности перестать считать калории и есть больше зелени, что также "снижает риск депрессии". При этом газета Independent считает, что ответственность за здоровое тело лежит не только на каждом миллениале в отдельности. Издание полагает, что "правительство должно действовать, чтобы не дать этому жуткому предсказанию стать реальностью".

Кончина звезды Болливуда

Звезда индийского кино Шридеви скончалась на 55-м году жизни от остановки сердца. Актриса умерла в Дубае, куда она приехала с семьей на свадьбу племянника.

"Ее считали первой женщиной супер-звездой Болливуда", — пишет об актрисе издание Huffington Post. Как отмечает газета Guardian, Шридеви, "женщине-пионеру индийского кино", особенно удавалось "привнести нюансы и глубину в свои роли".

В свою очередь газета Independent пишет, что для жительниц Азии "Шридеви намного глубже, чем Болливуд". Шридеви была феминистской-новатором, учила языки и сражалась за равную оплату труда. Как сообщает Guardian, в воскресенье у ее дома в Мумбаи собрались толпы людей, желающих выразить свое почтение. Соболезнование в связи с кончиной Шридеви выразили не только коллеги по съемочной площадке, но также политики и спортсмены.

Кто нажал на курок на Майдане

Поуль Ларсен в материале для издания Jyllands-Posten поднимает вопрос, на который в Украине через четыре года после расстрелов на Майдане до сих пор нет ответа.

"Прошло ровно четыре года со дня бойни на Площади независимости, но по-прежнему неясно, кто тогда нажал на курок — и почему — в этой кровавой драме в самом центре украинский столицы", — напоминает автор.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Майдан накануне юбилея революции

После этих трагических дней в Киеве украинские политики и руководство Министерства юстиции страны неоднократно обещали привлечь виновных к ответственности, но обещания эти так и не были выполнены. Украинская система судопроизводства известна своей медлительностью и коррумпированностью, и очень большая часть солдат подразделения "Беркут", подозреваемых в убийствах, успела с тех пор бежать с Украины — в основном, в Россию, а некоторые из них погибли во время войны на востоке Украины.

Автор отмечает, что украинские политики неоднократно утверждали, что виновных в бойне следует икать в России, с которой Украина в состоянии войны после того, как русские аннексировали украинский полуостров Крым в марте 2014 года. Но существует и совершенно противоположная точка зрения: что некоторые из жертв погибли от пуль, выпущенных снайперами-националистами, которые стремились дискредитировать Януковича и вывести ситуацию из-под контроля, эта версия продолжает существование и через четыре года после событий.

Суррогатное материнство в Украине

Atlantico поговорило с директором Европейского центра закона и справедливости Грегором Пюппенком и специалистом по правовым вопросам, официальным представителем ассоциации "Юристы за детство" Одом Мирковичем о проблемах суррогатного материнства в Украине после вышедшего на ВВС соответствующего репортажа.

По мнению Пюппенка,за красивыми словами и желанием многих людей завести ребенка скрываются реальные условия жизни этих женщин. Многим в Западной Европе свойственно не замечать эту форму эксплуатации бедности женщин из Центральной Европы. Речь идет именно об эксплуатации бедности.

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"В самом этом явлении, как и социальном положении женщин, нет ничего нового. Некоторым уроженкам восточноевропейских стран приходится заниматься проституцией в Европе или идти на брак по расчету… Теперь же их эксплуатируют для рождения детей. Бедные девушки зачастую становятся целью тех, у кого есть средства для их эксплуатации", — отмечает он. Также он подчеркивает, что нужно понимать, что продажа услуг суррогатного материнства не требует высоких технологий.

Миркович в свою очередь подчеркивает, что бизнес суррогатного материнства многообразен.

"В рамках суррогатного материнства предлагается целый спектр услуг: выбор матери и гамет для ребенка, подборка доноров по тем или иным критериям, различные страховки, юридическая помощь… Как бы то ни было, все нацелено на создание и продажу ребенка. Говоря схематически, предприятие предлагает каталог суррогатных матерей, а также доноров яйцеклеток и спермы, если это необходимо клиенту", — объясняет он. Миркович акцентирует, что нельзя создать юридические рамки для владения ребенком, это нужно запрещать и наказывать. Обстоятельства и условия суррогатного материнства могут быть более или менее драматическими, но оно в любом случае противоречит человеческому достоинству. Этичное суррогатное материнство — нонсенс. Само это словосочетание содержит в себе противоречие.