Торжественные проводы украинских спортсменов на Паралимпиаду

Накануне в Киеве в концертном состоялись торжественные проводы паралимпийской сборной Украины на XII Паралимпийские зимние игры, которые пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9-го по 18 марта, сообщает УНИАН.

"Я с большим удовольствием вспоминаю время, когда мы виделись перед летней Паралимпиадой в Рио-де-Жанейро. В Бразилии наша сборная показала просто триумфальный результат. И сегодня Украина верит и ждет победы Национальной паралимпийской команды на зимних играх. Пусть вместе с вами победит Украина", — отметила первая леди Украины Марина Порошенко в своем обращении к паралимпийцам.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сообщил, что государство в полной мере обеспечило подготовку украинских паралимпийцев к главным стартам четырехлетия. На тренировочные сборы, обмундирование и другие нужды за прошлый и этот год правительство выделило 30 млн гривен.

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Кроме того, по его словам, впервые в истории Украины чемпионы и призеры Паралимпиады будут премироваться в равной степени со спортсменами-олимпийцами. Таким образом, обладатели золотых наград получат премии в размере 125 тысяч долларов США (по курсу НБУ на момент выплаты), серебряные призеры — 80 тысяч, бронзовые — 55 тысяч.

Как сообщил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, в составе паралимпийской сборной в Пхенчхан отправляются 30 спортсменов вместо заявленных ранее 33-х (несколько атлетов выбыли из-за болезни).

Украинская команда будет в шестой раз участвовать на зимней Паралимпиаде. Самой удачной до этого времени была Паралимпиада 2006 года в Турине, когда украинцы стали вторыми по количеству всех медалей и третьими — по количеству золотых наград.

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На прошлых зимних Паралимпийских играх в Сочи в 2014 году украинская команда завоевала 25 медалей (5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых), заняв итоговое четвертое место по количеству золотых наград.