Украина на Олимпиаде. Сенсации, "сепары" и команда на букву "ж"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Торжественная церемония закрытия Зимних Олимпийских Игр в Пхенчане поставила красивую точку в, пожалуй, самом неоднозначном за последние годы турнире. Несмотря на серьезные опасения, целый ряд препятствий и скандалов Олимпиада в Южной Корее состоялась, а ее участники могут смело подводить выводы своих выступлений. Пища для размышления имеется и у украинских спортсменов и функционеров. Но если к атлетам, которые во многих случаях прыгали выше головы, практически нет вопросов, к тем, кто занимался подготовкой к турниру — их немало.

Деньги на ветер?

Провожая украинскую сборную на Олимпиаду в Пхенчан болельщики и специалисты сходились во мнении — в Южной Коррее наши спортсмены будут в роли статистов. Заявляя высокие суммы премиальных, чиновники не особо-то и рисковали. Каждый из них понимал, что эта сборная вряд ли возьмет даже одну медаль, а красивый самопиар не помешает. Сам министр спорта Игорь Жданов признавал — даже одна медаль любого достоинства будет для Украины феноменальным достижением.

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"Я думаю, что у нас есть серьезные надежды и мы будем болеть за наших биатлонисток. Возможно, мы возьмем какие-то медали, например, еще во фристайле. Но хотя бы одна медаль будет успехом для нашей сборной, это объективный показатель", — заявил он накануне отъезда украинских спортсменов.

Можно только представить себе, о чем подумал Жданов, когда украинский спортсмен Александр Абраменко выиграл олимпийское золото в суперфинале фристайла. С одной стороны сенсация сразу подняла Украину в олимпийский топ, с другой — расставаться с обещанной крупной суммой вряд ли входило в планы минспорта.

Медалист или сепар?

Не удивительно, что сразу после триумфа Абраменко, в Сети начали разгонять кампанию против спортсмена. Причина — дружеские объятия с россиянином во время выступлений. Когда же выяснилось, что фристайлер встречается и намерен жениться на спортсменке из РФ, а также отдыхал с ней в Крыму, гневу патриотов не было конца.

Соцсети Александр Абраменко и Александра Орлова

Например, глава киевской организации партии "Украинское объединение патриотов" Дмитрий Симанкский, увидев фото, заявил, что не верит своим глазам.

"Скажите мне, что это неправда!! Потому что не может украинский олимпийский чемпион обниматься с россиянином. Или нет? Или как?", — написал он на своей странице в Facebook.

Тут же появились предложения вместо 125 тысяч долларов наградить единственного олимпийского чемпиона от Украины почетным местом в списке скандально-известного сайта Миротворец.

Не команда, а "ж…"

А вот те, от кого по праву ожидали успешных выступлений в Южной Корее, откровенно разочаровали. Речь о команде украинских биатлонистов, на которых перед поездкой в Пхенчан возлагались самые большие надежды. Вместо медалей, спортсмены предложили своим болельщикам следить за скандалами в их тренировочном лагере. В частности, в украинской четверке не нашлось места для главная надежды сборной Валентины Семеренко и капитана Елены Пидгрушной, которая выносила флаг Украины на открытии Олимпиады-2018, но так и не провела ни одной гонки. Вместо них тренерский штаб во главе со словаком Урошем Велепецем выставил Ирину Варвинец и Анастасию Меркушину.

Не удивительно, что такое решение вызвало недовольство лучших украинских биатлонистов.

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"Знаете болельщики, просто у нас не команда, а просто ж… Тренер даже собрание не провел и не сообщил почему так кинул меня. Ни Ира, ни Меркушина не попадали, все гонки хуже меня, так больно и обидно, когда врут тебе в глаза. Обидно больно, как разбивают твою мечту, твою работу…", — написала Валентина Семеренко.

"Наши", да не те…

А пока спортсмены тужились, чтобы достойно представить Украину, наши соотечественники, которые выступают за другие страны, праздновали успех. Например, если украинская пара фигуристов вообще не попала на Олимпиаду, то украинка Алена Савченко, которая катает за Германию взяла для новой родины "золото".

Хотя, соотечественницу вполне можно понять — спорт в современной Украине, мягко говоря, не в приоритете.

"В Украине не было финансирования. Никто не хотел мной заниматься. Всем было все равно", — признается Савченко. "Все было на финансировании моих родителей. Когда мы подходили и говорили, что хотим кататься, нам отвечали: "Тогда платите!". То есть никому в Украине не было интересно. Не знаю, были ли у федерации деньги, чтобы за нас платить. Но мне кажется, что у них всегда есть деньги. Не хочу ни на кого наговаривать, только поблагодарю, что дали мне спокойно поехать в другую страну. Кто знает, возможно, я этого всего не достигла бы, выступая за Украину".