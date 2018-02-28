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    МОК восстановил членство Олимпийского комитета России - источник

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (155)

    (обновлено: )48260
    По словам источников, не связанных друг с другом, Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, которое было приостановлено 5 декабря прошлого года.
    Флаг России
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, которое было приостановлено 5 декабря прошлого года за два месяца до старта зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщили РИА Новости несколько источников, не связанных друг с другом.

    Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    twitter.com/olympic
    Ну вот и все. В Пхенчхане проходит церемония закрытия зимних Олимпийских игр

    Исполком МОК 5 декабря принял решение временно отстранить ОКР. Российские атлеты были допущены до участия в Олимпиаде в Пхенчхане в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) и выступали под олимпийским флагом.

    Решение было принято на основании работы комиссий МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи и анализировали информацию о "государственном вмешательстве" в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ "допинговой системы" найдено не было. Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.

    Российские олимпийцы на Играх-2018 завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.

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