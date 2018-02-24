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    Спорт

    Член МОК: русские ошиблись, нужно наказать виновных, а не всех подряд

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    Член Международного олимпийского комитета Рене Фазель заявил, что он выступает против коллективного наказания спортсменов.
    Допинг-контроль
    Associated Press Alexander Zemlianichenko

    КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Виновные в проблемах с допингом в России должны быть наказаны, но при этом не причастные к этому спортсмены не должны страдать, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель.

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    Согласно решению исполкома МОК от 5 декабря, российские спортсмены выступают на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом.

    "Я не могу это комментировать, это дело МОК, — сказал Фазель журналистам, отвечая на вопрос о личном отношении к возможному снятию дисквалификации с Олимпийского комитета России. — Я всегда говорил, что я против коллективного наказания. Согласен, что русские сделали ошибки, мы должны найти виновных и наказать их, а не всех подряд. МОК принял решение в декабре, я уважаю это решение, и мы на Олимпиаде исполнили это решение. Завтра будет принято решение, и мы должны его принять. Для меня спорт гораздо важнее".

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, завоевавших бронзу в турнире смешанных пар на Олимпиаде. В пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний.

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