Член МОК: русские ошиблись, нужно наказать виновных, а не всех подряд

КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. Виновные в проблемах с допингом в России должны быть наказаны, но при этом не причастные к этому спортсмены не должны страдать, заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель.

Согласно решению исполкома МОК от 5 декабря, российские спортсмены выступают на Играх-2018 в Пхенчхане под олимпийским флагом.

"Я не могу это комментировать, это дело МОК, — сказал Фазель журналистам, отвечая на вопрос о личном отношении к возможному снятию дисквалификации с Олимпийского комитета России. — Я всегда говорил, что я против коллективного наказания. Согласен, что русские сделали ошибки, мы должны найти виновных и наказать их, а не всех подряд. МОК принял решение в декабре, я уважаю это решение, и мы на Олимпиаде исполнили это решение. Завтра будет принято решение, и мы должны его принять. Для меня спорт гораздо важнее".

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, завоевавших бронзу в турнире смешанных пар на Олимпиаде. В пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний.