Американская лыжница хитростью попала на Олимпиаду

Американская лыжница Элизабет Суэйни выступила на Олимпиаде за сборную Венгрии в дисциплине ски-хафпайп, однако вместо ожидаемых трюков просто проехалась по трассе.

После ее выступления оказалось, что Элизабет не профессиональная спортсменка, а на Олимпиаду она попала с помощью хитрости и обошла требования к атлетам.

По правилам лыжных дисциплин, спортсмен должен попадать в лучшую тридцатку на международных соревнованиях. Однако Элизабет несколько раз выступила на турнирах, где было менее 30 участников. Никто из представителей международной профессиональной федерации вживую не видел ее выступлений до Олимпиады.

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Даже на Олимпиаде Суэйни была не последней. Хотя она и набрала меньше всех баллов, одна из лыжниц упала во время выполнения трюков. В итоге, американка заняла предпоследнее место.

Олимпийский комитет Венгрии уже заявил, что Элизабет готовилась к Олимпиаде и отправилась в Пхенчхан за собственные средства.

Напомним, что французская фигуристка Габриэла Пападакис попала в пикантную ситуацию на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. По ходу короткого танца у 22-летней спортсменка расстегнулось платье и обнажилась грудь.

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