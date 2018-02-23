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    Российскую бобслеистку заподозрили в употреблении допинга на Олимпиаде

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    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины (80)

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    Как отмечается в сообщении Федерации бобслея России, проба, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.
    Российские спортсменки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова на Олимпийских играх в Пхенчхане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Российская бобслеистка Надежда Сергеева сдала положительный допинг-тест во время Олимпийских игр в Пхенчхане, сообщается на официальной странице Федерации бобслея России в Facebook.

    Как отмечается в сообщении, проба, взятая 18 февраля, дала положительный результат на сердечный препарат, который входит в список запрещенных.

    "За несколько дней до этого, 13 февраля, ее проба была чистой. Медицинский штаб сборной препарата спортсменке не выписывал", — говорится в сообщении.

    Антон Денисов | Перейти в фотобанк
    Надежда Сергеева

    "Федерация бобслея России и сама спортсменка понимают меру своей ответственности и осознают, как может случившееся отозваться на судьбе всей команды", — добавляется в сообщении.

    Сергеева и Анастасия Кочержова заняли 12-е место в соревнованиях двухместных экипажей на Олимпиаде-2018.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал результаты российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой, завоевавших бронзу в турнире смешанных пар на Олимпиаде. В пробе Крушельницкого был обнаружен мельдоний.

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