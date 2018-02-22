Олимпиады-2018. Россиянин Крушельницкий вернет "бронзу" из-за допинга

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Российский керлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, вернет выигранную бронзовую медаль Олимпийских игр-2018, заявила пресс-секретарь Федерации керлинга России (ФКР) Валентина Паринова.

Россиянин Крушельницкий на Олимпиаде в Пхенчхане вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал "бронзу" в дабл-миксте. Позже в допинг-пробе спортсмена были обнаружены следы мельдония, при этом количество препарата говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества.

В среду, 21 февраля, стало известно, что Крушельницкий отказался от участия в слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) по данному делу, признав факт формального нарушения антидопинговых правил.

"В любом случае, даже если бы был суд, принято было бы решение о заборе медалей. Но, поскольку мы действительно признаем и не можем не признать тот факт, что у него в пробе мельдоний, мы как бы подписали заявление о том, что он действительно у него есть. Медаль, соответственно, отдаем. Принятие решения о дисквалификации возлагают по правилам на Всемирную федерацию керлинга (WCF). А дальше федерация (ФКР) вместе с Сашей, со всей командой и комиссией будет дальше разбираться, чтобы очистить доброе имя", — сказала Паринова в эфире телеканала "Россия-1".

Владимир Песня | Перейти в фотобанк Олимпиада 2018. Керлинг. Российский спортсмен Александр Крушельницкий

Напомним, после расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте МОК создал две комиссии. Одна из них — во главе с Денисом Освальдом — перепроверяла допинг-пробы с Игр в Сочи. Вторая комиссия, которую возглавил экс-президент Швейцарии Самуэль Шмид, проверяла данные о возможном вмешательстве властей в российскую антидопинговую систему. По итогам работы комиссии Освальда 43 российских спортсмена были пожизненно отстранены от Олимпиад, Россия лишилась 13 медалей (4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой) и потеряла первое место в медальном зачете Игр в Сочи.

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5 декабря 2017 года исполком МОК принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). Российские спортсмены были допущены к зимним Играм-2018 в Пхенчхане в нейтральном статусе — "спортсмены-олимпийцы из России".