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    Спорт

    МОК запретил российским спортсменам показывать символику РФ на Играх-2018

    (обновлено: )13212
    Согласно своду правил поведения для "спортсменов-олимпийцев из России", спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов выражения, связанных с национальными гимном и флагом.
    Олимпийские игры 2018. Логотип
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет (МОК) на своем сайте опубликовал свод правил поведения для "спортсменов-олимпийцев из России" на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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    Как отмечается в релизе, данный свод правил является обязательным для спортсменов и членов делегации из России, также создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением этих правил на Играх-2018.

    Первым пунктом правил значится "уважение решения" МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказ от критики этого решения. Также делегацию российских атлетов необходимо называть исключительно "спортсменами-олимпийцами из России", в том числе в соцсетях.

    Кроме того, российские спортсмены должны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОК, воздерживаться от любых публичных способов выражения, связанных с национальными гимном и флагом, с символикой ОКР, а также не участвовать в "альтернативных" церемониях чествования победителей.

    Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет запретил проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде.

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