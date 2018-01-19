НОК назвал дату проводов украинской сборной на Олимпиаду

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Торжественная церемония проводов национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан (Южная Корея) состоится во вторник, 23 января, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

Она будет организована в Национальной филармонии Украины в 16:00.

В мероприятии планируется участие первых лиц государства, президента НОК Украины Сергея Бубки, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и членов олимпийской сборной Украины.

Также состоится презентация олимпийской формы сборной Украины.

Ранее Жданов сообщил, что украинские спортсмены завоевали 21 лицензию на XXIII зимние Олимпийские игры в городе Пхенчхан. По его словам, 11 лицензий спортсмены получили в биатлоне, 5 — в санном спорте, 4 — фигурное катание, 1 — скелетон.