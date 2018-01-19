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    НОК назвал дату проводов украинской сборной на Олимпиаду

    (обновлено: )55
    Торжественная церемония проводов национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан пройдет Национальной филармонии Украины в 16:00 23 января.
    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Торжественная церемония проводов национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан (Южная Корея) состоится во вторник, 23 января, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины.

    Она будет организована в Национальной филармонии Украины в 16:00.

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    В мероприятии планируется участие первых лиц государства, президента НОК Украины Сергея Бубки, министра молодежи и спорта Игоря Жданова и членов олимпийской сборной Украины.

    Также состоится презентация олимпийской формы сборной Украины.

    Ранее Жданов сообщил, что украинские спортсмены завоевали 21 лицензию на XXIII зимние Олимпийские игры в городе Пхенчхан. По его словам, 11 лицензий спортсмены получили в биатлоне, 5 — в санном спорте, 4 — фигурное катание, 1 — скелетон.

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