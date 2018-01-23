МОК запретил проносить флаг России на трибуны Олимпиады-2018

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России будет так же под запретом в Пхенчхане, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.

"Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены", — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

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МОК 5 декабря прошлого года на исполкоме в Лозанне принял решение, что сборная России будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус российских спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.

В начале 2018 года Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.