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    Спорт

    МОК запретил проносить флаг России на трибуны Олимпиады-2018

    (обновлено: )202110
    Российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступят под олимпийским флагом. Флаги РФ запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.
    Церемония Год до Олимпийских игр 2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет (МОК) запрещает проносить на трибуны флаги стран, которые не принимают участия в Олимпиаде. Таким образом, флаг России будет так же под запретом в Пхенчхане, поскольку российские атлеты на Играх-2018 имеют статус "спортсмены-олимпийцы из России" и выступают под олимпийским флагом.

    Олимпийские кольца
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
    Приезжайте, но с запретом на гимн? Скандал вокруг Олимпиады-2018 и РФ

    "Флаги стран, не участвующих в Олимпийских играх, запрещены", — говорится на сайте оргкомитета Игр в Пхенчхане.

    Флаги запрещено проносить на соревнования Олимпиады-2018 и тренировочные объекты Игр.

    Читайте также: МОК решил пустить спортсменов РФ в Пхенчхан под олимпийским флагом

    МОК 5 декабря прошлого года на исполкоме в Лозанне принял решение, что сборная России будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус российских спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.

    В начале 2018 года Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля.

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