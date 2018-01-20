МОК существенно сократил пул российских спортсменов на ОИ-2018

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократила с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте МОК.

Комиссия МОК и группа по осуществлению проекта по OAR (OARIG) создали пул "чистых" российских атлетов, которые могут быть приглашены для участия в Играх-2018. OARIG в пятницу официально одобрила список. "Более 80% спортсменов не участвовали в Олимпиаде-2014 в Сочи, что свидетельствует о том, что это новое поколение российских атлетов", — говорится в сообщении.

Приглашения могут быть выданы только на собрании, которое пройдет 27 января в Пхенчхане, поэтому окончательный список приглашенных спортсменов не может быть опубликован до этой даты. Как отмечается в сообщении, предварительные требования к оставшимся в пуле спортсменам — дальнейшее тестирование перед Играми и перепроверка допинг-проб. Только в этом случае МОК может рассмотреть возможность приглашения спортсменов на Олимпиаду. Ни один атлет, в отношении которого были приняты санкции комиссией МОК под руководством Дениса Освальда, занимавшейся перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи, не входит в список.

"Комиссия серьезно подошла к этой работе. Решение по каждому спортсмену было принято коллегиально. Было непросто составить список, но мы хотели быть абсолютно уверены, что только "чистые" спортсмены из России могут получить приглашения на Олимпиаду. Мы внимательно изучили все доказательства, предоставленные Ричардом Маклареном и комиссиями Шмида и Освальда, а также информацию из WADA", — сказала глава комиссии Валери Фурнейрон.

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"В течение нынешнего зимнего сезона выбранная группа российских спортсменов по рекомендации рабочей группы была проверена самым тщательным образом. С апреля 2017 года они сдали больше допинг-тестов, чем спортсмены из любых других стран. Ни один из них не был отстранен за антидопинговое нарушение", — добавила она.

МОК 5 декабря на исполкоме в Лозанне принял решение, что сборная России будет допущена к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, но только под олимпийским флагом. Статус российских спортсменов — "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). Такой вердикт был вынесен на основании расследований двух собственных комиссий МОК под руководством Освальда и Самуэля Шмида.