Итальянский велогонщик дисквалифицирован на четыре года за допинг

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Антидопинговый трибунал Международного союза велосипедистов наказал Николу Руффони из Италии за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба организации, спортсмен дисквалифицирован на 4 года. Отмечается, что в пробе Руффони были найдены стимуляторы гормона роста (GHRP) из списка запрещенных препаратов.

Напомним, два года назад британский боксер Тайсон Фьюри был отстранен от бокса за применение запрещенных препаратов. Его двухлетняя дисквалификация вступила в силу 13 декабря 2015 года и истекает 12 декабря 2017-го.