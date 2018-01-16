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    Комиссия МОК решит, могут ли атлеты из РФ использовать флаг и гимн СССР

    Тема:

    Олимпиада-2018: с российскими спортсменами, но без флага РФ (122)

    (обновлено: )26413
    В связи с запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили приехать на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхан с флагом и гимном СССР.
    Логотип Олимпийских игр-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 янв – РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Вопрос об использовании советской символики российскими спортсменами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане будет решаться специальной комиссией Международного олимпийского комитета (МОК) по атлетам из России, сообщили РИА Новости в пресс-службе МОК.

    Олимпийские кольца
    RIA News Михаил Мокрушин | Перейти в фотобанк
    Приезжайте, но с запретом на гимн? Скандал вокруг Олимпиады-2018 и РФ

    В связи с запретом на использование российской символики для спортсменов пользователи интернета предложили приехать на ОИ и Пхенчхан с флагом и гимном СССР, тем более, что музыка прежнего и нового гимнов совпадает.

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    "Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря", — заявили в пресс-службе на вопрос о том, возможно ли использование советской символики, флага и гимна СССР российскими спортсменами и их болельщиками на Олимпиаде-2018.

    Исполком МОК 5 декабря принял решение о допуске "чистых" атлетов из России на Олимпиаду-2018 под олимпийским флагом при выполнении определенных условий и в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". На церемониях награждения при этом будет играть олимпийский гимн. Допуском российских спортсменов занимается специально созданная комиссия МОК.

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