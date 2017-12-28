Украинцев лишили 10 олимпийских медалей за употребление допинга

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Международный олимпийский комитет (МОК) в целом лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга. Об этом говорится в ответе Министерства молодежи и спорта на запрос Українських Новин.

МОК лишил Юрия Белонога золотой медали, завоеванной им в толкании ядра, и Елену Олефиренко — бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).

Кроме того, Международный олимпийский комитет лишил Ольгу Коробку серебряной медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, Людмилу Блонскую — серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталию Давидову — бронзовой медали по тяжелой атлетике, Дениса Юрченко — бронзовой медали по легкой атлетике, Василия Федоришина — серебряной медали по вольной борьбе, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008.

Юлию Калину лишили бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу — серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне.

При этом в ответе министерства не указано, но в марте текущего года МОК сообщал, что лишил украинскую спортсменку Викторию Терещук бронзовой медали в соревнованиях по современному пятиборью, которую она завоевала на Олимпиаде-2008 в Пекине, из-за применения допинга.