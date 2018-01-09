Японский каноист подсыпал допинг соотечественнику, чтобы попасть на Олимпиаду

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Японское антидопинговое агентство дисквалифицировало каноиста Ясухиро Судзуки на восемь лет за то, что он подсыпал допинг своему сопернику и соотечественнику Сэйдзи Комацу, сообщает The Japan Times.

Сообщается, что 32-летний Судзуки во время одного из местных соревнований подсыпал 25-летнему Комацу анаболический стероид в напитки. После этого Комацу был отстранен, но подал апелляцию, и Японское антидопинговое агентство открыло новое расследование, в ходе которого выяснилось, что Судзуки умышленно подсыпал стероиды своему товарищу с целью его дисквалификации и недопуска на Олимпийские игры.

Отмечается, что оба спортсмена являются кандидатами на место в сборной Японии для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет в целом лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.