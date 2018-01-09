наверх
09.01.201811:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Японский каноист подсыпал допинг соотечественнику, чтобы попасть на Олимпиаду

    (обновлено: )73
    Оба спортсмена являлись кандидатами на место в сборной Японии для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио. Один из них подсыпал анаболик в напиток конкурента по сборной.
    Олимпиада 2016. Гребной слалом. Мужчины. Каноэ-одиночка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Японское антидопинговое агентство дисквалифицировало каноиста Ясухиро Судзуки на восемь лет за то, что он подсыпал допинг своему сопернику и соотечественнику Сэйдзи Комацу, сообщает The Japan Times.

    Ирландец показал, как сложно играть в футбол в его стране. Видео
    Канал Short Clips на Youtube
    Ирландец показал, как сложно играть в футбол в его стране

    Сообщается, что 32-летний Судзуки во время одного из местных соревнований подсыпал 25-летнему Комацу анаболический стероид в напитки. После этого Комацу был отстранен, но подал апелляцию, и Японское антидопинговое агентство открыло новое расследование, в ходе которого выяснилось, что Судзуки умышленно подсыпал стероиды своему товарищу с целью его дисквалификации и недопуска на Олимпийские игры.

    Отмечается, что оба спортсмена являются кандидатами на место в сборной Японии для участия в Олимпийских играх-2020 в Токио.

    Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет в целом лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Пепельница с окурками. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Гривны
    Курс гривны летит в пропасть