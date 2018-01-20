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    МОК: спортсмены из КНДР примут участие в ОИ-2018 в единой команде с Южной Кореей

    (обновлено: )58
    Спортсмены Северной Кореи будут выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане совместно со спортсменами из Южной Кореи под единым флагом с песней "Ариранг" вместо гимна, заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Елизавета Исакова. Спортсмены Северной Кореи примут участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

    "Я счастлив объявить, что спортсмены из КНДР примут участие в зимних ОИ в Пхенчхане в 2018 году. МОК сегодня принял исключительное решение и выделил квоту на 22 спортсмена, которые примут участие в трех спортивных видах в пяти дисциплинах в Пхенчхане. Их будут сопровождать 24 тренера и официальных лица", — сказал он.

    Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Архивное фото
    REUTERS Kim Hong-Ji
    МОК решил пустить спортсменов РФ в Пхенчхан под олимпийским флагом

    Делегацию также будут сопровождать 21 представитель СМИ.

    Спортсмены Северной Кореи будут выступать на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане совместно со спортсменами из Южной Кореи под единым флагом с песней "Ариранг" вместо гимна, заявил Бах.

    "Выполняя желание двух олимпийских комитетов, МОК согласовал их запрос о том, чтобы на открытии Олимпиады делегации выступили вместе как одна, под названием "Корея". Эта команда выйдет на олимпийский стадион под объединенным флагом Корей. Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для Корей, но и всего мира", — сказал он.

    Бах подчеркнул, что впервые в истории "две олимпийские команды выступят как одна". Двенадцать женщин-спортсменок из КНДР примут участие в единой команде со спортсменками из Южной Кореи в женском олимпийском хоккейном турнире.

    Ранее сообщалось, что торжественная церемония проводов национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан состоится во вторник, 23 января.

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