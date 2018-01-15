Названа дата переговоров Южной Кореи и КНДР по Олимпиаде

JUNG YEON-JE / AFP

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Южная Корея планирует провести 17 января подготовительные переговоры с КНДР по участию северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщило в понедельник информационное агентство Ренхап со ссылкой на министерство по делам национального объединения Республики Корея.

Договоренность об участии спортсменов КНДР в Олимпиаде была достигнута 9 января на министерских переговорах двух корейских государств.

Рабочие переговоры будут проводиться на уровне заместителей министров в демилитаризованной зоне между Югом и Севером в пункте Пханмунджом. В понедельник там проводятся еще одни рабочие переговоры о деталях организации поездки на Олимпиаду северокорейских артистов.

Накануне, 9 января, Северная и Южная Кореи начали на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

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Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы. Усиливающиеся санкции со стороны СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы.