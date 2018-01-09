США включили десять стран в список нарушителей религиозных свобод

Владимир Матвеев, обозреватель

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки изменил статус десяти стран относительно соблюдения свободы религии в соответствии с Международным актом о свободе религии от 1998 года, сообщается в пресс-релизе от 4 января 2018.

"В слишком многих странах по всему миру граждане продолжают подвергаться преследованиям, внесудебным наказаниям, а также тюремному заключению за то, что они реализуют свое право на свободу религии или вероисповедания", — говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт, опубликованном в четверг, сообщает Голос Америки.

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Каждый год Госдепартамент обновляет этот список, и за минувший год в него вошли десять стран. Среди включенных в список — три бывшие республики СССР — Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

"В соответствии с Международным законом о свободе вероисповедания 1998 года, Государственный секретарь ежегодно определяет правительства государств, которые привлекают или допускают систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания как "страны особого беспокойства". Сегодня Государственный департамент США объявляет, что 22 декабря 2017 года государственный секретарь признал Мьянму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Судан, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан как "страны особого беспокойства". Секретарь разместил Пакистан в специальном списке наблюдения за серьезные нарушения свободы вероисповедания", — говорится в сообщении Госдепартамента.

Так, в апреле минувшего года Комиссия США по свободе вероисповедания в странах мира (USCIRF) назвала Таджикистан "страной, вызывающей особое беспокойство" в вопросе обеспечения свободы вероисповедания. Посетивший в октябре минувшего года Узбекистан специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии Ахмед Шахид, согласно СМИ, заявил, что "существует необходимость восстановления религиозной грамотности".

Напомним, в последние дни в отношениях между США и Пакистаном возросла напряженность. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Исламабад в недостаточном уровне сотрудничества в борьбе с терроризмом. "За последние 15 лет они получили от нас 33 миллиарда долларов, мы же не получили от них ничего", написал Трамп, сообщает Радио Свобода.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли подчеркнула, что Вашингтон пока решил не перечислять Исламабаду 255 миллионов долларов в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. В свою очередь, пакистанские власти протестуют против заявлений Вашингтона.

"Защита религиозной свободы является жизненно важной для мира, стабильности и процветания… Мы признаем, что несколько названных стран работают над улучшением состояния со свободой вероисповедания; мы приветствуем эти инициативы и ждем продолжения диалога", — говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что 80% людей в мире сталкиваются с ограничениями религиозной свободы, а Госдепартамент США отмечал случаи нарушения прав верующих в Украине. В августе 2017 года Тиллерсон призвал Судан, Иран, Пакистан, Китай, Саудовскую Аравию, Бахрейн и Турцию прекратить дискриминацию людей по религиозному признаку.

Отметим также, что ранее составлявшиеся списки Госдепартамента неоднократно подвергались критике как политизированные и тенденциозные.