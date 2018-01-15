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    Военные США проводят учения на случай военных действий против КНДР

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    В декабре на базе Форт-Брэгг прошли учения с участием почти 50 боевых и военно-транспортных вертолетов, а в феврале более тысячи солдат запаса отработают развертывание так называемых мобилизационных центров для быстрой переброски сил за границу.
    Военные учения США. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Американские военные проводят учения на случай начала военных действий против КНДР, пишет газета New York Times.

    Как сообщает издание, в декабре на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина прошли учения с участием почти 50 боевых и военно-транспортных вертолетов, в ходе которых отрабатывалась переброска военных и техники в условиях артиллерийского обстрела.

    Чуть позже в штате Невада порядка 120 десантников отработали ночную высадку со стратегических военно-транспортных самолетов C-17 в ходе учений, имитировавших иностранное вторжение.

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    По данным издания, в феврале более тысячи солдат запаса отработают развертывание так называемых мобилизационных центров для быстрой переброски сил за границу. Также в начале февраля Пентагон планирует направить на Корейский полуостров неназванное количество бойцов спецназа. По мнению некоторых чиновников, это может стать первым шагом к формированию оперативной группы в Южной Корее, подобной тем, которые были созданы в Ираке и Сирии. Другие чиновники, в свою очередь, утверждаю, что план будет осуществляться исключительно в рамках усилий по борьбе с терроризмом.

    Как сообщает New York Times, подготовка сил на случай непредвиденных обстоятельств является частью стандартной практики министерства обороны США. Однако, масштабы и сроки проведения последних учений предполагают новый акцент на подготовку американских военных к возможным действиям против КНДР.

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    По данным издания, многие нынешние и бывшие чиновники Пентагона и командующие ВС заявили, что проводимые учения в значительной степени являются ответом на приказы министра обороны страны Джеймса Мэттиса и других высокопоставленных военных о необходимости подготовиться к любым военным действиям на Корейском полуострове.

    Ранее директор ЦРУ Майк Помпео сообщил, что через "несколько месяцев" КНДР сможет угрожать ядерным оружием основной территории США.

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