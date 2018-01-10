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    Президент Южной Кореи выразил готовность встретиться с лидером КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (800)

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    По данным СМИ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе ежегодной пресс-конференции высказался о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, однако "лишь при определенных условиях".
    Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но "лишь при определенных условиях", сообщает агентство Ренхап.

    Жительница КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    По данным агентства, соответствующие заявление было сделано в среду в ходе ежегодной пресс-конференции южнокорейского лидера.

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    Летом прошлого года во время выступления в Берлине Мун Чжэ Ин заявил, что контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном необходим, и встреча на высшем уровне состоится при условии, если она послужит снятию напряженности и конфронтации.

    Встречи лидеров двух корейских государств проходили дважды — в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах при бывшем лидере Северной Кореи Ким Чен Ире — отце нынешнего руководителя страны. Встреча в 2007 году на данный момент остается последней.

    Накануне, 9 января, Северная и Южная Кореи начали на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

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    Отношения между двумя частями Корейского полуострова обострились в последние годы из-за острой конфронтации КНДР и США, причиной которой стал отказ Пхеньяна прекращать свои ядерную и ракетную программы. Усиливающиеся санкции со стороны СБ ООН не повлияли на Северную Корею, которая продолжает ядерные и ракетные испытания под предлогом защиты от американской угрозы. 

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