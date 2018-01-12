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    Спорт

    "Русских хакеров" заподозрили в подготовке кибератак к Олимпийским играм

    (обновлено: )5301
    Эксперты считают, что домены, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства, Антидопинговое агентство США и Олимпийский совет Азии, могут быть использованы для спланированных кибератак против этих или сторонних организаций.
    Сайт Fancy Bears. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Американская компания по кибербезопасности ThreatConnect заподозрила хакерскую группу Fancy Bears в регистрации доменов, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (WADA), Антидопинговое агентство США USADA и Олимпийский совет Азии (OCASIA). Об этом сообщается на сайте компании.

    В заявлении утверждается, что адреса якобы были зарегистрированы в декабре 2017 года. В ThreatConnect считают, что они могут быть использованы для спланированных кибератак против этих или сторонних организаций.

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    Представители компании подчеркивают, что нехватка информации не позволяет им "утверждать, что эти домены использовались со злым умыслом или определенно связаны с группировкой Fancy Bears". Свои выводы специалисты основывают на косвенных признаках — похожие методы использовались группой в 2016 году, когда хакерам удалось получить доступ к конфиденциальной информации WADA об американских спортсменах.

    В среду группа Fancy Bears выложила подтверждающие документы и переписку высшего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) и WADA, в которых говорится, что целью комиссии Макларена было отстранение россиян от участия в Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте. WADA в ответ назвала Fancy Bears "преступной организацией".

    Группу Fancy Bear подозревают в серии кибератак в последние годы на государственные, информационные, военные и другие структуры ряда стран. Наиболее известным из таких утверждений стало обвинение во взломе серверов Демократической партии США и базы данных Всемирного антидопингового агентства в 2016 году. При этом ряд компаний в сфере компьютерной безопасности, а также СМИ и спецслужбы США утверждали, что хакеры действовали по заданию властей России. Никаких доказательств последнего представлено не было. В Москве категорически отвергают подобные обвинения, называя их безосновательными.

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