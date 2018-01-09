КНДР пошлет на Олимпиаду в Южной Корее делегацию, фанатов и музыкантов

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина.

КНДР заявила о готовности направить в Южную Корею на Олимпиаду в Пхёнчхане помимо спортсменов высокопоставленную делегацию и представителей национального олимпийского комитета.

Об этом сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап с межкорейских переговоров на высоком уровне.

По его данным, делегация КНДР во главе с председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном предложила также послать в Пхёнчхан группу болельщиков, музыкантов, участников показательных выступлений "тхэквондо" и журналистов.

Как сообщалось ранее, Северная и Южная Кореи начали во вторник на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.