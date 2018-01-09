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    В мире

    КНДР пошлет на Олимпиаду в Южной Корее делегацию, фанатов и музыкантов

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    Делегация КНДР предложила также послать в Пхёнчхан группу болельщиков, музыкантов, участников показательных выступлений "тхэквондо" и журналистов.
    Жительница КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина

    Армия КНДР
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
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    КНДР заявила о готовности направить в Южную Корею на Олимпиаду в Пхёнчхане помимо спортсменов высокопоставленную делегацию и представителей национального олимпийского комитета.

    Об этом сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап с межкорейских переговоров на высоком уровне.

    По его данным, делегация КНДР во главе с председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном предложила также послать в Пхёнчхан группу болельщиков, музыкантов, участников показательных выступлений "тхэквондо" и журналистов.

    Как сообщалось ранее, Северная и Южная Кореи начали во вторник на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

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