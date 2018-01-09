Стартовали переговоры КНДР и Южной Кореи

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Северная и Южная Кореи начали во вторник на министерском уровне переговоры о путях улучшения отношений и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане, сообщает агентство Ренхап.

По данным агентства, переговоры начались в 10.00 (03.00 по киевскому времени).

Делегации двух сторон во главе с министром по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюном и председателем комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвоном (КНДР) встретились в пункте переговоров Пханмунджом в южной части демилитаризованной зоны в так называемом "Доме мира", где в прошлом неоднократно вели диалог представители КНДР и Южной Кореи.

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Переговоры проходят в закрытом режиме, без журналистов. Новостной телеканал YTN, чтобы восполнить пустоту в эфире, изготовил в студии макет комплекса зданий в Пханмунджоме и показывает компьютерное изображение стола переговоров с виртуальными делегатами. По данным телеканалами, делегации должны были обменяться рукопожатиями и заявлениями.

Вместе с тем, как известно, ход переговоров транслировался по внутреннему каналу в правительство Южной Кореи и, возможно, в звуковом режиме передавался в Пхеньян.

В новогоднем обращении к народу 1 января лидер КНДР Ким Чен Ин призвал наращивать ядерный потенциал, но в то же время высказался за улучшение межкорейских отношений и участие в феврале команды Северной Кореи в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеульские власти приветствовали эту готовность к диалогу и предложили провести переговоры на высоком уровне.

Глава южнокорейской делегации Чо Мён Гюн заявил накануне журналистам, что на переговорах обсуждение будет сосредоточено на вопросах участия КНДР в Олимпиаде, а также могут быть рассмотрены вопросы ослабления напряженности, в том числе возобновление обмена между родственниками, разобщенными в результате раскола страны на Юге и Севере.