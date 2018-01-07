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    В мире

    Трамп готов к переговорам с лидером КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (795)

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    По словам президента США Дональда Трампа, если бы переговоры с КНДР привели к чему-нибудь, "это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он дал понять, что такой диалог возможен лишь при определенных условиях.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В субботу в ходе пресс-конференции журналисты спросили Трампа, хочет ли он провести телефонные переговоры с Ким Чем Ыном.

    "Разумеется. Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая… Но я бы сделал это (провел переговоры – ред.). У меня нет никаких проблем с этим", — сказал президент.

    Отвечая на уточняющий вопрос, означают ли эти слова, что США готовы к переговорам без предварительных условий, Трамп ответил отрицательно: "Это совсем не то, что я сказал".

    "(Ким Чен Ын) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры (с КНДР – ред.) привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира", — отметил глава государства.

    Также Трамп отметил, что поддерживает переговоры Южной Кореи и КНДР, и не исключил, что в подходящее время США могли бы принять участие в этом процессе.

    Ранее представители администрации США заявляли, что готовы к переговорам с КНДР при условии, что Пхеньян прекратит проводить ядерные и ракетные испытания.

    Заявление Трампа прозвучало спустя несколько дней после того, как Вашингтон официально подтвердил, что воздержится от совместных с Южной Кореей военных учений на Корейском полуострове во время Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане, то есть вплоть до 18 марта

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