Трамп готов к переговорам с лидером КНДР

КИЕВ, 7 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. При этом он дал понять, что такой диалог возможен лишь при определенных условиях.

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В субботу в ходе пресс-конференции журналисты спросили Трампа, хочет ли он провести телефонные переговоры с Ким Чем Ыном.

"Разумеется. Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая… Но я бы сделал это (провел переговоры – ред.). У меня нет никаких проблем с этим", — сказал президент.

Отвечая на уточняющий вопрос, означают ли эти слова, что США готовы к переговорам без предварительных условий, Трамп ответил отрицательно: "Это совсем не то, что я сказал".

"(Ким Чен Ын) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры (с КНДР – ред.) привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира", — отметил глава государства.

Также Трамп отметил, что поддерживает переговоры Южной Кореи и КНДР, и не исключил, что в подходящее время США могли бы принять участие в этом процессе.

Ранее представители администрации США заявляли, что готовы к переговорам с КНДР при условии, что Пхеньян прекратит проводить ядерные и ракетные испытания.

Заявление Трампа прозвучало спустя несколько дней после того, как Вашингтон официально подтвердил, что воздержится от совместных с Южной Кореей военных учений на Корейском полуострове во время Олимпиады и Паралимпиады в Пхенчхане, то есть вплоть до 18 марта