ЕС расширил санкционный список против КНДР

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Власти Европейского союза в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН по КНДР добавили в санкционный список 16 физических лиц и северокорейское министерство по делам армии.

Совет безопасности ООН 23 декабря 2017 года принял новую резолюцию для давления на Северную Корею в ответ на ее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

В заявлении Совета ЕС отмечается, что с учетом новых ограничительных мер против КНДР в санкционные списки ООН попали 79 физических лиц и 54 организации. Санкции в отношении 41 физического лица и 10 организаций ЕС ввел сам.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.