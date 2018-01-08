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    ЕС расширил санкционный список против КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (798)

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    Власти ЕС добавили в санкционный список 16 физических лиц и северокорейское министерство по делам армии. Решение принято во исполнение резолюции Совета безопасности ООН по КНДР.
    Флаг Евросоюза
    flickr.com/Margarete Ziegler-Raschdorf

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Власти Европейского союза в рамках исполнения резолюции Совета безопасности ООН по КНДР добавили в санкционный список 16 физических лиц и северокорейское министерство по делам армии.

    Совет безопасности ООН 23 декабря 2017 года принял новую резолюцию для давления на Северную Корею в ответ на ее испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15".

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    В заявлении Совета ЕС отмечается, что с учетом новых ограничительных мер против КНДР в санкционные списки ООН попали 79 физических лиц и 54 организации. Санкции в отношении 41 физического лица и 10 организаций ЕС ввел сам.

    Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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