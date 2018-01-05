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    Тиллерсон пригрозил КНДР "военным вариантом"

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (793)

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    По мнению Рекса Тиллерсона, важно, чтобы "северокорейцы и каждый региональный игрок поняли, насколько высоки ставки". Он добавил, что дипломатические усилия в случае необходимости будут поддержаны "крепким военным вариантом".
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон снова пригрозил военным решением северокорейской проблемы.

    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Дверь открыта, будем ждать. Тиллерсон по КНДР и Крыму

    "Думаю, что Северная Корея понимает следующую риторику: хотя нашей целью, как ясно сказал президент (США Дональд Трамп), является достижение денуклеаризации путем дипломатических усилий, эти дипломатические усилия в случае необходимости поддержаны крепким военным вариантом", — заявил Тиллерсон в интервью CNN.

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    "Это не тот вариант, который мы предпочитаем… но важно, чтобы северокорейцы и каждый региональный игрок поняли, насколько высоки ставки", — добавил Тиллерсон.

    Совет Безопасности ООН с августа минувшего года трижды усиливал санкции против КНДР в связи с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.

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